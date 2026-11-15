В Волгограде после родов погибли два младенца
Двое детей погибли во время родов у жительницы Волгограда. Сама женщина связывает случившееся с ненадлежащим и несвоевременным оказанием ей медицинской помощи в период беременности — именно эти доводы стали предметом проверки, пишет «МК».
Председатель Следственного комитета РФ дал поручение руководителю СУ СК по Волгоградской области возбудить уголовное дело в связи с гибелью младенцев. Поводом послужила публикация в СМИ, в которой сообщалось о волоките при выяснении обстоятельств трагедии.
Ранее следственные органы проводили процессуальную проверку по указанному факту, однако по решению надзорного ведомства материалы передали в органы МВД. Позднее прокуратура отклонила ходатайство о возврате материалов в региональное следственное управление, в настоящее время это решение обжалуется. Руководителю волгоградского управления поручили представить доклад по доводам, изложенным в публикации.
Перед этим в Саратове у роженицы возникли осложнения после родов. Завели дело о халатности.
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