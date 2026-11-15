В Волгограде после родов погибли два младенца

15 ноября 2026, 13:22

В Волгограде Бастрыкину доложат и возбудят дело о гибели 2 младенцев в роддоме

Фото: медиасток.рф

Двое детей погибли во время родов у жительницы Волгограда. Сама женщина связывает случившееся с ненадлежащим и несвоевременным оказанием ей медицинской помощи в период беременности — именно эти доводы стали предметом проверки, пишет «МК».