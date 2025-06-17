Строитель из Краснодара выиграл более 25 миллионов рублей в лотерею
Житель Краснодара стал счастливым обладателем суперприза в размере 25 110 426 рублей, выиграв в лотерее. Уникальная история победителя началась в дождливый день, когда он копал яму на стройке и решил поучаствовать в лотерее, купив билеты на ранее выигранные деньги через мобильное приложение. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Петра, он выбрал числовые комбинации автоматически и был приятно удивлен, когда увидел выигрыш.
«Я испытал приятный шок, когда увидел эту сумму», — поделился он.
Мужчина отметил, что число 12 было в билете, оно в его жизни является судьбоносным: именно в этот день родился его ребенок, а также совпадают даты свадьбы и знакомства с супругой.
По профессии инженер-строитель, Петр воспитывает двух сыновей и увлекается поездками на мотоцикле и игрой в шахматы. Он уже распланировал, как потратит выигрыш: средства пойдут на погашение кредитов на автомобиль и строительство собственного дома на уже приобретенном участке.
Ранее стало известно, что сто миллионов рублей в лотерею «Мечталлион» выиграл житель Челябинской области.