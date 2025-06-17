Строитель из Краснодара выиграл более 25 миллионов рублей в лотерею

17 июня 2025, 15:00

Фото: iStock/Ralf Geithe

Житель Краснодара стал счастливым обладателем суперприза в размере 25 110 426 рублей, выиграв в лотерее. Уникальная история победителя началась в дождливый день, когда он копал яму на стройке и решил поучаствовать в лотерее, купив билеты на ранее выигранные деньги через мобильное приложение. Об этом пишет РИА Новости.





По словам Петра, он выбрал числовые комбинации автоматически и был приятно удивлен, когда увидел выигрыш.





«Я испытал приятный шок, когда увидел эту сумму», — поделился он.