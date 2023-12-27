Строительство новой поликлинике в Лобне завершат к сентябрю следующего года

Фото: Дарья Московцева
Новую поликлинику в Лобне построят раньше срока. об этом сообщил корреспондент пресс-службы ГАУ АИС «Подмосковье».
Строительство новой поликлинике в городском округе Лобня начали в марте 2023 года в рамках национального проекта «Здравоохранение».
На сегодняшний день ведутся работы по черновой отделке и укладки внутренних инженерных сетей. Стоит отметить, что также уже ведется набор медицинского персонала для работы в будущей поликлинике, в которой единовременно смогут находится порядка 600 человек.
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«Площадь нового медучреждения составит почти 12 тысяч кв.м. Она вместит 32 терапевтических участка и расширит возможности оказания услуг пациентам. В настоящий момент возведено пятиэтажное здание. Здесь завершили монолитные работы. Заканчивают возведение стен и перегородок внутри помещения», — отметила корреспондент.
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Мира Полтева