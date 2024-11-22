Студент Раменского колледжа Грачёв вышел в медальный зачёт чемпионата «Хайтек»

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Николай Грачёв, обучающийся на четвёртом курсе Раменского колледжа по направлению «Мехатроника и робототехника», в составе команды корпорации «Роскосмос» занял второе место на XI международном чемпионате технологических профессий «Хайтек», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Николай рассказал, что впервые принял участие в соревнованиях такого уровня.
Он также поделился своими планами на будущее: в дальнейшем Николай планирует преподавать в Раменском колледже и заниматься разработкой в сфере механотроники.
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«В этом чемпионате состязались команды от 14 разных корпораций. Считаю свою победу невероятно полезным опытом, который пригодится мне в дальнейшем, ведь я планирую участвовать в итоговом этапе чемпионата, который пройдёт через неделю», — заявил Николай Грачёв.
Он также поделился своими планами на будущее: в дальнейшем Николай планирует преподавать в Раменском колледже и заниматься разработкой в сфере механотроники.
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Лев Каштанов