Спасённая девочка рассказала, как 12-летний мальчик вытащил её из Каспийского моря

01 июля 2026, 01:20

Спасённая девочка рассказала, как 12-летний мальчик вытащил её из моря в Дербенте

Фото: iStock/Anton_Sokolov

В Дербенте 12-летний мальчик спас малолетнюю и её брата, которых сильное течение унесло в открытое Каспийское море. Девочка рассказала RT, что очень благодарна смельчаку.





Пострадавшая призналась, что очень испугалась, когда её стало «тянуть» все дальше в море. Брат попытался вытащить сестру, но не смог добраться до неё и стал звать на помощь.



Бабушка детей рассказала, что внуки всё время были на виду, однако в какой-то момент младшую стало резко уносить от берега. Дедушка сразу побежал к воде, но за ребятами уже кинулся подросток. Двенадцатилетний герой сначала подплыл к мальчику, а затем вытащил из глубины и Малику.





«Если бы не он, я бы там утонула», — заявила RT пострадавшая.