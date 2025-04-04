Западные фирмы начали искать способы вернуться на телеканалы РФ

Фото: iStock/Choreograph
Западные компании, ранее покинувшие российский рынок, начали изучать возможность возвращения на телеканалы РФ. Они запрашивают актуальные условия размещения рекламы через Национальный рекламный альянс (НРА), сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в рекламной отрасли.
«Ряд зарубежных компаний, ранее приостановивших маркетинговую деятельность в России, действительно интересуется ценами и условиями размещений», — подтвердил представитель НРА «Ведомостям».Аналогичную заинтересованность проявили южнокорейские компании.
Однако запросы пока носят предварительный характер, и конкретных договорённостей нет.
Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что уход западных компаний обернулся для них потерей $300 млрд потенциальной прибыли.
Глава РФПИ также отметил, что американский бизнес стремится занять ниши, оставленные европейскими «игроками».
Читайте также:
ВС России заблокировали порты в Николаевской области Украины
«Похожа на телочку с Патриков»: Клава Кока разрыдалась после неудачного визита в салон красоты на полдня
«Логическое завершение»: Нюша записала трендовое видео под свой хит прямо на улице
Мария Моисеева