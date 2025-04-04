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Западные фирмы начали искать способы вернуться на телеканалы РФ

«Ведомости»: Западные компании стали искать пути возвращения на телеканалы РФ
Фото: iStock/Choreograph

Фото: iStock/Choreograph

Западные компании, ранее покинувшие российский рынок, начали изучать возможность возвращения на телеканалы РФ. Они запрашивают актуальные условия размещения рекламы через Национальный рекламный альянс (НРА), сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в рекламной отрасли.
«Ряд зарубежных компаний, ранее приостановивших маркетинговую деятельность в России, действительно интересуется ценами и условиями размещений», — подтвердил представитель НРА «Ведомостям».
Аналогичную заинтересованность проявили южнокорейские компании.

Однако запросы пока носят предварительный характер, и конкретных договорённостей нет.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что уход западных компаний обернулся для них потерей $300 млрд потенциальной прибыли.
Глава РФПИ также отметил, что американский бизнес стремится занять ниши, оставленные европейскими «игроками».

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#рф
В России собрались освободить от НДФЛ одну категорию выплат
Минфин предложил освободить от НДФЛ выплаты до ₽1 млн при рождении ребенка
04 апреля 2025, 00:08

Фото: iStock/SewcreamStudio

Минфин России разработал поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие необлагаемую налогом выплату работодателей при рождении ребенка до 1 млн рублей. Цель — улучшить благоприятные налоговые условия для семей с детьми. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.
Инициатива, выполняя поручение президента Владимира Путина, расширяет действующую норму, по которой налогом не облагается выплата до 50 тысяч рублей.

«Поправками предусматривается увеличение до 1 млн рублей на каждого ребенка не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами сумм единовременных выплат», — передает ТАСС.
Новые правила коснутся единовременной материальной помощи, предоставляемой сотрудникам в течение первого года после рождения, усыновления или установления опеки над ребенком.

Также поправки разрешат компаниям включать такие расходы в состав нереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

3 апреля сообщалось, что в Минобрнауки РТ раскрыли, как будет проходить тестирование детей мигрантов перед школой.

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#минфин
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Одесский спектакль провалился в Европе из-за смены языка с русского на украинский
Театр из Одессы провалился в Латвии после смены языка с русского на украинский
03 апреля 2025, 21:33

Фото: iStock/MarioLisovski

Спектакль Драматического театра из Одессы провалил гастроли в Латвии из-за смены языка. Об этом пишет издание EADaily.
Отмечается, что показ пьесы «Будьте вы счастливы!», поставленной по произведению драматурга Александра Володарского, оказался под угрозой срыва в Прибалтике. Всё из-за того, что постановщики, не уведомив организаторов выступления, сменили язык с русского на украинский.

В результате, жители Литвы и Латвии, пришедшие на спектакль, не поняли ни слова и покинули зал в Риге, назвав произошедшее «обманом».

Один из недовольных зрителей в беседе с изданием прокричал: «Позор организаторам и артистам!». Он отметил, что 80% зрителей ушли в первой половине представления, после чего призвал соотечественников сдавать уже купленные билеты.

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#латвия
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Известный режиссёр, разорившийся из-за фильма с Александром Петровым, совершил самоубийство после дня рождения
Жан-Луи Порше, разорившийся из-за фильма с Александром Петровым, скончался
03 апреля 2025, 21:16

Фото: iStock/Boris Ipatov

Звезда франкоязычного кино Жан-Луи Порше скончался 31 марта. Двумя днями ранее он отпраздновал 76-летие, пишет швейцарский портал RTS.
Режиссёр и продюсер был очень успешной личностью. В 1984 году он основал компанию CAB Productions, финансировавшую многие швейцарские и мировые кинокартины. Однако жизнь деятеля культуры трагически оборвалась по нескольким причинам.

Последним его проектом стал фильм Романа Полански «Дворец», в котором снялся российский актёр Александр Петров. Жан-Луи Порше был сопродюсером проекта и принял решение влезть в долги, чтобы денег хватило до завершения съёмок. В общей сложности фильм обошёлся в 17 миллионов евро. Однако картина не имела ошеломляющего успеха и собрала в мировом прокате менее одного миллиона евро.

Разорение стало не последней трагедией для режиссёра. Спустя время Жан-Луи Порше попал в серьёзное ДТП в 2024 году. Ему удалось восстановиться, правда 1 апреля этого года появилась информация о том, что знаменитости не стало.

Как сообщил портал 24heures.ch, Жан-Луи Порше совершил самоубийство.

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В России стартует акция «Вселенная атомных городов»
03 апреля 2025, 20:54

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Всероссийская акция «Вселенная атомных городов», освящённая 80-летию атомной промышленности в России, пройдёт с 15 по 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
Отмечается, что акция направлена на популяризацию достижений российской атомной отрасли среди подрастающего поколения, укрепление патриотизма и создание положительного восприятия атомной науки и технологий через творчество.

Акция проводится в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» при содействии программы «Территория культуры Росатома».

«Проект «Культура для школьников» помогает глубже познакомиться с культурным и историческим наследием России, современной наукой, технологиями, а также даёт возможность раскрыть свои таланты. С каждым годом мероприятия проекта объединяют всё больше участников. Акция, которая начнется в середине апреля, посвящена атомной промышленности России – одной из самых исторически значимых отраслей, которая дала нашей стране множество выдающихся учёных, конструкторов, инженеров. Знакомство с её историей и современностью позволяет не только повысить базовую эрудицию, но и испытать чувство гордости за отечественную науку и промышленность. Уверена, что акция найдёт живой отклик у ребят», – отметила статс-секретарь – замминистра культуры России Жанна Алексеева.
Школьники из всех регионов России смогут принять участие в творческом соревновании и проявить себя в нескольких направления, в том числе в литературном, театральном, кинематографическом и художественном.

Для участия в акции необходимо подготовить работу по одной или нескольким предложенным номинациям. В номинации «Поэзия и проза атомных городов» школьникам необходимо написать стихотворение или рассказ, которые посвящены тематике атомной промышленности в России. В номинации «Прошлое, настоящее и будущее атомных городов» необходимо подготовить видеоролик об истории атомных городов.

В номинации «Театр Росатом» потенциальные участники должны придумать мини-сценку и записать её на видео, а в номинации «Юбилейный плакат «Росатом» – нарисовать плакат в любой технике, посвящённый теме атомной промышленности.

В результате, комиссия отберёт 100 лучших работ-победителей, которые опубликуют на портале «Культурадляшкольников.РФ».

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#комиссия
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В Минобрнауки РТ раскрыли, как будет проходить тестирование детей мигрантов перед школой
Глава Минобрнауки РТ: детям мигрантов нужно решить 90% теста для поступления
03 апреля 2025, 18:26

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Для поступления в школу детям мигрантов нужно будет успешно выполнить 90% заданий на тестировании русского языка. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Рамис Музипов, передает «Татар-информ».
По его информации, первоклассники должны будут сдать только устную часть, а школьники со 2-го по 11-й класс — и устную, и письменную. Во время сдачи экзамена будет вестись аудио- и видеозапись, запрещается использование любых подсказок, телефонов, справочников, шпаргалок и т.д.
«Если будет установлен факт нарушения, то результаты аннулируются. Если ребенок успешно прошел тестирование, то предметная комиссия в течение трех дней проверит ответы, поставит оценку, посчитает баллы и проинформирует родителей и школу, которая его направила», — уточнил замминистра образования и науки республики Татарстан.
Провалившему тестирование иностранцу предложат пройти дополнительное обучение русскому языку, а после снова пригласят на тестирование.

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#татарстан
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