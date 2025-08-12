Суд назначил штраф сервису «Кинопоиск»

12 августа 2025, 16:40

Сервис «Кинопоиск» получил штраф в три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Таганский районный суд Москвы назначил онлайн‑кинотеатру «Кинопоиск» штраф в размере 3 млн рублей по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и/или предпочтений, смены пола, отказа от деторождения), сообщили в суде ТАСС.