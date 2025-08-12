Суд назначил штраф сервису «Кинопоиск»
Таганский районный суд Москвы назначил онлайн‑кинотеатру «Кинопоиск» штраф в размере 3 млн рублей по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и/или предпочтений, смены пола, отказа от деторождения), сообщили в суде ТАСС.
Ранее сервис уже привлекался по аналогичной статье: суды выписывали штрафы в 1 млн и 2 млн рублей, а позднее «Кинопоиск» вновь оштрафовали на 3 млн рублей за демонстрацию фильмов с изображением нетрадиционных сексуальных отношений.
Также отмечается, что в ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.
*Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация
