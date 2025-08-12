Жорин рассказал, чем занималась Шуваева до избиения в Москве
В Москве адвокат из коллегии Сергея Жорина, Юлия Шуваева, госпитализирована после жестокого избиения.
По словам Жорина, медики оценивают её состояние как стабильное; у пострадавшей зафиксированы множественные черепно‑мозговые травмы, сотрясение мозга и гематомы лица и тела. Нападение произошло 11 августа в районе проспекта Мира.
Жорин отказался комментировать, были ли у Шуваевой конфликты, связанные с её должностью, но отметил, что она вела разные дела, в том числе по семейному праву.
Ранее он сообщал, что личность нападавшего была установлена, однако правоохранители отпустили его по причинам, неизвестным Жорину.
