Суд оштрафовал «Почту России» на 100 млн рублей

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Суд в Москве вынес штраф «Почте России» на 100 миллионов рублей за нарушение договора с Минцифры о ремонте отделений. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Истцом по делу является Счетная палата. Было установлено, что почтовый оператор получил от государства на проект 5 млрд руб. Работы не были окончены в срок в 279 отделениях. Представители «Почты России» назвали эти претензии «формальностью». Они отметили, что отделения начали работу после ремонта в установленный срок. Однако юристы считают, что снизить штраф не удастся.
Этот штраф оказался в 20 раз больше всех штрафов Счетной палаты за 2023 год.
Ранее сообщалось, что отделение «Почты России» в поселке ВНИИССОК отремонтируют до конца июня. Помимо ремонта в поселок начнёт приезжать мобильный сотрудник «Почты России», который будет развозить платежные квитанции и корреспонденцию по домам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Этот штраф оказался в 20 раз больше всех штрафов Счетной палаты за 2023 год.
Ранее сообщалось, что отделение «Почты России» в поселке ВНИИССОК отремонтируют до конца июня. Помимо ремонта в поселок начнёт приезжать мобильный сотрудник «Почты России», который будет развозить платежные квитанции и корреспонденцию по домам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова