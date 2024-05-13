В Одинцове отремонтирую почтовое отделение поселка ВНИИССОК

Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово
Отделение «Почты России» в поселке ВНИИССОК отремонтируют до конца июня. В офисе приведут в порядок кровлю и сделают косметический ремонт. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Отделение «Почты России» расположено на первом этаже дома №4 в поселке ВНИИССОК.
Помимо ремонта в поселок начнёт приезжать мобильный сотрудник «Почты России», который будет развозить платежные квитанции и корреспонденцию по домам.
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«До конца июня отделение будет отремонтировано. В ближайшие дни подрядчик займётся кровлей, после этого рабочие выполнят косметический ремонт и приведут в порядок ступени на входе, чтобы посетителям и работникам почты было комфортнее. Стоит отметить, что для качественного обслуживания посёлка существующий офис слишком мал. Поэтому будем подбирать альтернативное помещение. Один из вариантов — организовать полноценное почтовое отделение на месте закрытых магазинов на первом этаже дома №4», – подчеркнул глава округа Андрей Иванов.
Помимо ремонта в поселок начнёт приезжать мобильный сотрудник «Почты России», который будет развозить платежные квитанции и корреспонденцию по домам.
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Мира Полтева