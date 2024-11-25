Суд оштрафовал Телеграм на 7 млн рублей за неудаление контента

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Таганский районный суд Москвы назначил штраф мессенджеру Телеграм в размере 7 миллионов рублей, проинформировал Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Причина — неудаление мессенджером запрещенного в Российской Федерации контента. Telegram Messenger Inc. привлекли к ответственности по части 4 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. Суд не уточнил какую именно информацию Телеграм не удалил.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что мессенджер Телеграм должен работать в рамках российского законодательства и не противоречить интересам граждан Российской Федерации и бизнеса внутри страны.
Также депутат Госдумы от Самары Александр Хинштейн призвал основателя мессенджера Павла Дурова раскрывать телефоны, а также IP-адреса силовикам Россиию.
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Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что мессенджер Телеграм должен работать в рамках российского законодательства и не противоречить интересам граждан Российской Федерации и бизнеса внутри страны.
Также депутат Госдумы от Самары Александр Хинштейн призвал основателя мессенджера Павла Дурова раскрывать телефоны, а также IP-адреса силовикам Россиию.
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Ольга Енгалычева