Суд в Москве заблокировал Telegram-каналы с ответами на ОГЭ и ЕГЭ
Суд в Москве по требованию прокуратуры ограничил доступ к нескольким телеграм-каналам с ответами на ОГЭ и ЕГЭ за 2026 год. Об этом сообщает ТАСС.
В документе говорится, что информацию на этих ресурсах признали запрещенной к распространению в России, поскольку она нарушает права граждан на образование.
Всего заблокировали не менее трех таких страниц. Ранее сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга интернета обнаружили телеграм-каналы с ответами на экзамены за 2025 и 2026 годы, доступ к которым предоставлялся без возрастных ограничений.
Ранее сообщалось, что российские власти расценили намерение провести митинг против блокировки мессенджера как «экстремистскую деятельность».
