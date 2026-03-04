Суд в Москве заблокировал Telegram-каналы с ответами на ОГЭ и ЕГЭ

04 марта 2026, 16:46

Фото: iStock/Ritthichai

Суд в Москве по требованию прокуратуры ограничил доступ к нескольким телеграм-каналам с ответами на ОГЭ и ЕГЭ за 2026 год. Об этом сообщает ТАСС.