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Суд взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой задолженность по ЖКХ

Суд обязал актрису Ренату Литвинову погасить долг по коммунальным платежам
Рената Литвинова (Фото: Instagram* @renatalitvinovaofficiall)

Рената Литвинова (Фото: Instagram* @renatalitvinovaofficiall)

Московский суд взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой задолженность по коммунальным платежам по иску газовой компании. Информацию о судебном решении подтвердили в судебной инстанции, сообщает РИА Новости.
Иск был подан ещё в ноябре 2024 года, однако законную силу решение обрело только в текущем году. Точная сумма долга не раскрывается, однако в суде уточнили, что вынесен судебный приказ о взыскании.

Рената Литвинова — известная российская актриса театра и кино, режиссер и сценарист. В 2000 году Литвинова прославилась благодаря роли в сериале «Граница. Таежный роман», получив за нее Государственную премию России в 2002 году.

В феврале 2022 года Рената Литвинова покинула территорию РФ. Из сообщений в ее блоге известно, что актриса обзавелась жильем в Париже. Отмечается, что она никогда открыто не критиковала спецоперацию на Украине.

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В МВД предупредили о методе кражи личных данных через мошеннические приложения
12 апреля 2025, 05:16

Фото: iStock/Ton Photograph

Мошенники активно используют поддельные приложения для кражи персональных данных под видом легальных сервисов. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ, передаёт ТАСС.
Злоумышленники предлагают установить вредоносное программное обеспечение (ПО) под предлогом выполнения простых задач, например, накрутки лайков в соцсетях за вознаграждение. После скачивания такого приложения на устройство пользователя внедряется шпионское ПО.

Другой схемой является маскировка под приложения для контроля здоровья — отслеживания активности или питания, где требуется ввод личной информации.

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В МВД призвали устанавливать софт только из официальных магазинов и проверенных источников. Эксперты подчеркивают, что даже привлекательные предложения могут скрывать угрозу для конфиденциальности данных.

Ранее сообщалось, что в период массовой замены шин участились случаи мошенничества, связанные с продажей несуществующих покрышек за реальные деньги. Адвокат Елена Кудерко призвала водителей соблюдать осторожность и учесть несколько ключевых аспектов перед покупкой.

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Водителей предупредили о схеме мошенничества с шинами
Адвокат Кудерко: в сезон массовой замены шин учащаются случаи мошенничества
12 апреля 2025, 05:07

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

В период массовой замены шин участились случаи мошенничества, связанные с продажей несуществующих покрышек за реальные деньги. Адвокат Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм» призвала водителей соблюдать осторожность и учесть несколько ключевых аспектов перед покупкой.
Среди рекомендаций — проверка легальности деятельности продавца, наличия отзывов, корректности процесса оплаты с выдачей чека, а также реалистичности сроков доставки.

Надо убедиться, что бизнес актуален и действительно существует. Важный «плюс» в копилку достоверности продавца: он выдает чек с QR-кодом.

«Помните, что всегда при оплате должен быть выдан товарный чек, не накладная или квитанция», — пояснила адвокат.
Кудерко отметила, что заявления о «уникально низких ценах» часто маскируют мошеннические схемы, напомнив о принципе «бесплатный сыр — только в мышеловке».

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Россиянам напомнили о том, как рассчитываются пени и штрафы за неоплату ЖКХ
Депутат Кошелев: штрафы за неоплату услуг ЖКХ будуть рассчитываться по ставке 9,5%
12 апреля 2025, 04:24

Фото: iStock/Andrii Yalanskyi

Ставка штрафов и пеней за просрочку платежей за ЖКХ в России сохранится на уровне 9,5% до конца 2026 года. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.
По его словам, правительство РФ утвердило пониженную ставку после обращения депутатов, отменив первоначальные планы по ставке в 21%. Такая мера призвана стимулировать граждан своевременно оплачивать коммунальные услуги, не допуская роста долгов и ухудшения финансового положения.

«Штрафы и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5 процента до конца 2026 года. (...) Соответствующее постановление подписало правительство РФ в прошлом месяце», — указал он.
Парламентарий также предложил пересмотреть подходы к взысканию задолженностей, подчеркнув, что текущие санкции и ключевая ставка ЦБ не решают проблему неплатежей. По мнению депутата, необходимо искать альтернативные методы мотивации, а не ужесточать штрафы.

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#штрафы
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#цб
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Россиян предупредили о новой схеме обмана аферистов
Сбербанк: Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников маркетплейсов
12 апреля 2025, 03:50

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники стали использовать новую схему, представляясь сотрудниками маркетплейсов и сообщая о «проблемах» с заказами, чтобы получить доступ к аккаунтам «Госуслуг». Об этом предупредил Сбербанк на своём официальном сайте.
Аферисты звонят потенциальным жертвам, утверждая, что срок бесплатного хранения посылки истекает, либо посылка повреждена.

«Злоумышленники предлагают либо продлить период бесплатного хранения, либо отменить заказ», — уточняется в сообщении.
Под предлогом решения вопроса мошенники просят жертву назвать код из SMS, который на самом деле приходит для входа в «Госуслуги». Получив код, преступники получают доступ к персональным данным: могут изменить информацию, реквизиты для пособий или оформить кредит на имя жертвы.

В Сбербанке подчеркнули, что настоящие сотрудники маркетплейсов не звонят клиентам с просьбами отменить заказ или продлить хранение. Там призвали не передавать коды из SMS и личные данные незнакомцам, независимо от их якобы должности или организации.

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#жертвы
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Военным и сотрудникам некоторых органов власти пообещали осенью повысить зарплату
Кабмин постановил повысить в 1,045 раза оклады военным РФ с 1 октября 2025 года
12 апреля 2025, 03:41

Фото: iStock/Grigorenko

Правительство РФ постановило повысить зарплаты военным и сотрудникам некоторых органов власти. С 1 октября 2025 года оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств России будут увеличены в 1,045 раза. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.
Повышение затронет военных по контракту и призыву, сотрудников МВД, уголовно-исполнительной системы, пожарных, таможенников и федеральной фельдъегерской связи.

Согласно документу, суммы окладов округлят до целого рубля в сторону увеличения. Финансирование реформы будет осуществляться за счёт федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 апреля силовики провели рейд в московском клубе Mono на Покровском бульваре, потребовав от посетителей лечь на пол и снимая их на камеру.

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