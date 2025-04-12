Суд взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой задолженность по ЖКХ

Рената Литвинова (Фото: Instagram* @renatalitvinovaofficiall)
Московский суд взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой задолженность по коммунальным платежам по иску газовой компании. Информацию о судебном решении подтвердили в судебной инстанции, сообщает РИА Новости.
Иск был подан ещё в ноябре 2024 года, однако законную силу решение обрело только в текущем году. Точная сумма долга не раскрывается, однако в суде уточнили, что вынесен судебный приказ о взыскании.
Рената Литвинова — известная российская актриса театра и кино, режиссер и сценарист. В 2000 году Литвинова прославилась благодаря роли в сериале «Граница. Таежный роман», получив за нее Государственную премию России в 2002 году.
В феврале 2022 года Рената Литвинова покинула территорию РФ. Из сообщений в ее блоге известно, что актриса обзавелась жильем в Париже. Отмечается, что она никогда открыто не критиковала спецоперацию на Украине.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Рената Литвинова — известная российская актриса театра и кино, режиссер и сценарист. В 2000 году Литвинова прославилась благодаря роли в сериале «Граница. Таежный роман», получив за нее Государственную премию России в 2002 году.
В феврале 2022 года Рената Литвинова покинула территорию РФ. Из сообщений в ее блоге известно, что актриса обзавелась жильем в Париже. Отмечается, что она никогда открыто не критиковала спецоперацию на Украине.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева