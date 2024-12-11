Суд заставит петербуржца убраться в квартире впервые за шесть лет

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Суд Санкт-Петербурга заставил местного жителя убраться в квартире впервые за шесть лет. Недовольные соседи пожаловались на мужчину. Им был неприятен запах и тараканы, сообщила «Комсомольская правда».
53-летний россиянин проводил уборку в собственной квартире и в общем коридоре. Ещё он устроил склад своих вещей у двери, их он принес со свалок. Соседи подали против мужчины иск и выиграли дело, но ответчик не собирался исполнять требование суда.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске коммунальщики заплатят 80 тысяч в качестве компенсации морального вреда за переохлаждение ребёнка. Из-за отсутствия отопления в одной из квартир простудился четырехмесячный ребёнок.
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«В его отношении вынесли исполнительский сбор. Только после этого владелец квартиры провел генеральную уборку, санитарную обработку и дезинфекцию», — обратили внимание в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске коммунальщики заплатят 80 тысяч в качестве компенсации морального вреда за переохлаждение ребёнка. Из-за отсутствия отопления в одной из квартир простудился четырехмесячный ребёнок.
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Ольга Енгалычева