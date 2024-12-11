Суд заставит петербуржца убраться в квартире впервые за шесть лет

Одной из ключевых проблем в российском образовании, требующих срочного решения, является избыточный объем домашних заданий. Об этом заявила педагог с двадцатипятилетним стажем, руководитель детского образовательного центра Екатерина Ермакова. По ее мнению, следует оптимизировать объем домашних заданий без потери их эффективности.