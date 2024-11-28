Женщина спасла тонувшего внука ценой своей жизни в Таиланде

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Женщина спасла тонувшего внука в Таиланде ценой собственной жизни, пишет The Thaiger. Уточняется, что все произошло в провинции Пхаттхалунг в минувший вторник, 26 ноября.
Чотика Промаксорн с внуком шли вдоль канала рядом с домом, фотографируя последствия паводка. В какой-то момент они, поскользнувшись, оказались в бурном потоке.
Отец ребенка услышал крики и бросился на помощь. Женщина спасла мальчика, успев отдать его мужчине, но ее саму накрыло водой. Промаксорн пока не обнаружили, сейчас ее поисками занимаются волонтеры и спасатели.
Ранее сообщалось, кого задержали в Екатеринбурге.
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Отец ребенка услышал крики и бросился на помощь. Женщина спасла мальчика, успев отдать его мужчине, но ее саму накрыло водой. Промаксорн пока не обнаружили, сейчас ее поисками занимаются волонтеры и спасатели.
«Она была любящей бабушкой и всегда заботилась о внуке. Просто душераздирающая потеря», — рассказали журналистам соседи.
Ранее сообщалось, кого задержали в Екатеринбурге.
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Никита Кротов