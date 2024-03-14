«Судьбу России определяют граждане»: Путин записал видеообращение перед выборами

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин обратился с видеообращением к российским избирателям накануне начала президентских выборов, которые пройдут с 15 по 17 марта. Фрагмент выступления главы государства показали в дальневосточном эфире «Первого канала».
Президент призвал россиян проголосовать на предстоящих выборах президента и добавил, что они пройдут в стране уже в восьмой раз. Путин подчеркнул, что этот факт показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства — регулярности выборов.
Выборы президента РФ будут проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. На пост главы государства выдвинуто четыре кандидатуры: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.
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«Подчеркну, что единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества», — добавил российский лидер.
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Артем Путинцев