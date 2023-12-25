Соперники Путина: неожиданные кандидаты на выборы президента в 2024 году, их программа

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Политические партии определились с кандидатами на выборы президента, которые пройдут в марте 2024 года. По данным ЦИК, на участие в предвыборной гонке претендуют почти 30 человек. Редакция «Радио 1» расскажет, кто сошел с дистанции, чьи документы уже поданы в избирательный комитет, и с какой программой кандидаты выступят перед избирателями.
Выборы президента России в 2024 году
Центризбирком объявил первые в истории страны трехдневные выборы президента. Они продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта 2024 года. Прежде дату проведения голосования утвердил Совет Федерации.
Кого допустил ЦИК к участию в выборах
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что количество претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России уже достигло 29. Об этом она рассказала во время заседания Центризбиркома.
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Путин подал в ЦИК документы для участия в выборах
Действующий президент России Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы в качестве самовыдвиженца. Ему удалось набрать 700 голосов. С 23 декабря Владимир Путин при поддержке «Единой России» и «Справедливой России» начал сбор 300 тысяч подписей.
Согласно законодательству, самовыдвиженцам необходимо собрать 300 тысяч подписей, при этом на каждый субъект РФ должно приходиться не более 7,5 тысяч голосов.
Кто пойдет на выборы от парламентских партий
На прошлой неделе парламентские партии провели съезды, в ходе которых были приняты решения о выдвижении кандидатов на пост президента России.
Владислав Даванков от партии «Новые люди»
Также отмечается, что одним из основных направлений деятельности будет развитие экономической сферы.
Леонид Слуцкий от «ЛДПР»
Одним из первых о своем намерении принять участие в президентской гонке заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Его кандидатуру съезд единогласно избрал 19 сентября.
Позже он озвучил свою предвыборную программу. Лидер партии заявил, что намерен объехать 30 регионов страны, чтобы выяснить проблемы населения, проживающего в отдаленных областях.
25 декабря Леонид Слуцкий подал документы в Центризбирком для участия в выборах.
Николай Харитонов от «КПРФ»
Вопреки ожиданиям от партии КПРФ выдвинулся не Геннадий Зюганов. На предвыборном съезде было принято решение об участии в борьбе за президентское кресло депутата Госдумы Николая Харитонова. Его поддержали 175 делегатов из 188 (шестеро высказались против).
Борис Надеждин от партии «Гражданская инициатива»
За кандидата отдали голоса 60 делегатов. Документы в ЦИК планируется передать 25 декабря. Надеждин заверяет, что сможет договориться об окончании спецоперации на Украине и установить мир.
Владимир Михайлов от партии «Социальная защита»
Владимир Михайлов – депутат Костромской думы, член комитета по бюджету, налогам и финансам. Прежде неоднократно заявлял о несогласии с повышением пенсионного возраста в России.
Сергей Бабурин от партии «РОС»
Решение о выдвижении кандидата было принято 23 декабря на съезде партии. Кандидата выбрали путем тайного голосования, самоотводы запретили. Политик прежде уже баллотировался на пост главы государства в 2018 году.
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ЦИК не поддержал выдвижение Екатерины Дунцовой
В ходе заседания ЦИК также был рассмотрен вопрос о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность главы государства Екатерины Дунцовой. ЦИК принял отрицательное решение.
Комиссия сослалась на ряд нарушений в документах, после чего самовыдвиженка обратилась к партии «Яблоко» с просьбой выдвинуть ее от фракции, однако депутаты заявили, что не знают Дунцову и не намерены утверждать ее кандидатуру.
Самовыдвиженец Игорь Стрелков
В одном из гостиничных комплексов Москвы состоялось собрание инициативной группы по выдвижению в президенты России бывшего сотрудника ФСБ, экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.Его выдвижение в качестве кандидата на президентских выборах поддержали более 500 человек.
В настоящее время Стрелков находится в СИЗО по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.
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