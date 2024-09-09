Сумасшествие и взгляд в бездну: пугающее творчество первого русского экспрессиониста Андреева

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Ровно 153 года назад, в 1871 году, родился великий русский писатель Леонид Андреев. Андреев считается родоначальником русского экспрессионизма. Его творческий стиль своеобразен, ведь он представляет собой сочетание различных литературных направлений. Порой в его творчестве фигурировали такие сцены, страшнее которых было трудно найти во всей литературе Серебряного века.
В эфире «Радио 1» мы обсудили его фигуру с кандидатом филологических наук, руководителем кафедры русской словесности областного технолицея имени В.И. Долгих, лауреатом конкурса «Учитель года» 2023 года, Андреем Журбиным.
Леонид Андреев — уникальный писатель, принадлежит удивительному поколению русской литературы, во время которого в течение трех лет родились такие писатели, как Максим Горький, Иван Бунин, Куприн.
Для Леонида Андреева, объясняет Журбин, в своих произведениях важно заглянуть в бездну. Как говорил Пушкин: «Есть упоение у бездны на краю». Андреев же ценен тем, что он в творчестве переживает то, что обычный человек боится пережить.
Говоря о творчестве первого русского экспрессиониста нельзя не отметить сверхпсихологизм его произведений. Уже не раз упомянутый «Рассказ о семи повешенных», «Красный смех», «Иуда Искариот», «Он», «Ложь». Многие могут сказать, что порой эти труды граничат с некоторым сумасшествием, и отпугивают читателя. Его произведения читать безумно интересно, но тяжело эмоционально.
Леонид Андреев написал за свою небольшую жизнь десятки рассказов. Однако с каких можно начать знакомство с его творчеством? Андрей Журбин перечислил сразу несколько таких произведений:
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Биография Леонида АндрееваФото: iStock/Alexeg84
Леонид Андреев — уникальный писатель, принадлежит удивительному поколению русской литературы, во время которого в течение трех лет родились такие писатели, как Максим Горький, Иван Бунин, Куприн.
«Он родился в 1871 году, практически ровесник Ленина. Родился, как сейчас бы сказали, в финской семье. Занимался живописью, фотографией. Нам, конечно, он известен в первую очередь как писатель», — рассказал Андрей Журбин.На рубеже веков Максим Горький заметил пасхальный рассказ Леонида Андреева «Баргамот и Гараська», который был, пожалуй, одним из самых светлых в его творчестве. И именно Горький ввел Андреева в литературную среду.
«Интересно то, что в обществе интерес к Максиму Горькому был просто небывалый. Ни один писатель, даже Пушкин, Толстой, такой популярностью, как Горький, не пользовались в то время в России. Так вот, когда интерес к Горькому начал спадать, появляется Андреев. Он всех заинтересовал», — продолжил Журбин.Леонид Андреев заметно отличался от того же Максима Горького как писатель. О русском экспрессионисте порой говорили, что он своего рода лентяй, раз может писать только в состоянии вдохновения. Однако, как отметил Журбин, Андреев хоть и не был ремесленником, но за свои 48 лет успел написать целых 23 тома.
«Леонид Андреев умер практически сразу после революции в 1919 году. То есть он не смог жить без своей России. Вот такая трагическая судьба уникального писателя», — поделился эксперт.
Почему стоит читать Андреева?Фото: iStock/charafeddine
Для Леонида Андреева, объясняет Журбин, в своих произведениях важно заглянуть в бездну. Как говорил Пушкин: «Есть упоение у бездны на краю». Андреев же ценен тем, что он в творчестве переживает то, что обычный человек боится пережить.
«Ну, например, смерть, сумасшествие, предательство или утрату веры. Ну, если говорить о предшественниках. Вот близок ему, пожалуй, Гаршин будет. У Андреева был, образно если выражаться, притупленный инстинкт самосохранения. Он пропускал все через себя. Вот как актеры бывают, которые абстрагируются от роли, а бывают те, которые вживается в роль своего персонажа», — пояснил кандидат.Журбин подытожил, что Леонид Андреев особенно ценен для читателя тем, что брал на себя эмоциональную нагрузку тяжелых жизненных ситуаций, переживал ее, а после делился в рассказах, повестях и романах.
Влияние первого русского экспрессионистаФото: iStock/Jose Miguel Sanchez
«Так получилось, что мы больше знаем современников Леонида Андреева. Он остался несколько в тени, он сложен. То есть его творчество требует неоднозначных подходов, трактовок. Но его запомнили все», — заметил гость.Андрей Журбин отметил, что вся мировая литература — это мировой океан, где между собой связано все — от колодца во дворе до ледников Кавказских гор. И творчество Леонида Андреева — неотъемлемая часть этого океана.
«Разумеется, творчество Леонида Андреева вписано вот в этот процесс. Если мы возьмем его повесть «Иуда Искариот» — это повесть о таком неприятном персонаже, как мы и привыкли воспринимать Иуду, то есть размышление о предательстве. Но дело в том, что потом появится «Мастер и Маргарита», и буквально через несколько лет, уже на другом конце Земли, аргентинский писатель Хорхе Борхес напишет свой текст «Три версии предательства Иуды». Вот она, связка», — добавил филолог.Творчество Андреева пересекается и с другими произведениями. Рассказ «Красный смех», как аллюзия на Русско-японскую войну, позже своеобразно откликается в работах Ремарка и Булгакова.
«Произведения о войне Леонида Андреева были написаны еще до Ремарка, до «Красной короны» Булгакова. Рассказ по событиям Русско-японской войны», — отметил Журбин.Параллели можно провести между экспрессионизмом Андреева и экзистенциализмом. «Рассказ о семи повешенных» во многом перекликается с «Посторонним» Камю и «Стеной» Сартра.
«В целом это единый процесс. А если мы сюда припишем, допустим, «Крик» Мунка? Ведь нарисовать так может, наверное, школьник-старшеклассник. Но это так написано, что один раз ты увидел этот «Крик», и на всю жизнь он у тебя перед глазами остается. Или Леонида Андреева, если ты прочитал, то у тебя вот этот опыт уже появляется чувственный, который навсегда останется. Поэтому, безусловно, Леонид Андреев вписан в мировой процесс, и его уже оттуда не выгонишь. Он там навсегда», — резюмировал Журбин.
Сверхпсихологизм АндрееваФото: iStock/morgan23
Говоря о творчестве первого русского экспрессиониста нельзя не отметить сверхпсихологизм его произведений. Уже не раз упомянутый «Рассказ о семи повешенных», «Красный смех», «Иуда Искариот», «Он», «Ложь». Многие могут сказать, что порой эти труды граничат с некоторым сумасшествием, и отпугивают читателя. Его произведения читать безумно интересно, но тяжело эмоционально.
«Здесь опять же, как смотреть на сумасшествие? Вот Пушкин говорил: «Не дай мне бог сойти с ума. Нет, лучше посох и сума». А в ХХ веке все меняется. Сумасшествие — это уже не просто тема, а источник вдохновения. То, что обращено к подсознанию. <…> В сумасшествие Леонид Андреев погружается очень глубоко, ныряет на такие глубины, где тяжело, но где всегда интересно, где есть что-то непонятное и неопознанное. Это, безусловно, важная составляющая», — объяснил эксперт.
С чего начать знакомство с творчеством Андреева?Фото: iStock/fotyma
Леонид Андреев написал за свою небольшую жизнь десятки рассказов. Однако с каких можно начать знакомство с его творчеством? Андрей Журбин перечислил сразу несколько таких произведений:
- «Бергамот и Гараська»;
- «Большой шлем»;
- «Рассказ о семи повешенных»;
- «Петька на даче»;
- «Кусака».
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