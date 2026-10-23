В Екатеринбурге произошло жесткое ДТП с автобусом и легковушкой, больше десятка пострадавших
В Екатеринбурге произошло жесткое ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали более десяти человек. Об этом пишет Baza.
По информации телеграм-канала, восемь пострадавших госпитализировали с места аварии на улице 8 Марта. Очевидица происшествия сообщила, что людей выводили из автобуса под руки, у некоторых были разбитыми лица.
Водитель иномарки оказался зажатым в искореженной машине. На месте работают экстренные службы, движение на дороге затруднено, образовалась большая пробка.
Ранее в Подмосковье ассенизационная цистерна раздавила седан в результате массового ДТП. Ее передняя часть прижала капот легковушки к земле.
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