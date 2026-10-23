В Екатеринбурге произошло жесткое ДТП с автобусом и легковушкой, больше десятка пострадавших

23 октября 2026, 13:11

Baza: В Екатеринбурге жестко столкнулись автобус с легковушкой

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В Екатеринбурге произошло жесткое ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадали более десяти человек. Об этом пишет Baza.