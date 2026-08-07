Достижения.рф

Свыше сотни пляжей Анапы получили разрешение на открытие

Роспотребнадзор разрешил открыть сезон на 105 пляжах Анапы
Фото: iStock/SergeyChayko

В Анапе официально разрешили открыть сезон на 105 пляжах. Об этом сообщило правительство России в мессенджере Max. Еще четыре зоны отдыха пока оценивают специалисты Роспотребнадзора.



При этом работы на побережье продолжаются: водолазы совершили почти 23 тысячи спусков и подняли со дна более 22 тысяч мешков с нефтяным мусором. Специалисты уже завершили отсыпку пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС.

С начала операции по очистке обработано более 3,6 тысячи километров береговой линии. Общий объем вывезенного загрязненного песка и грунта превысил 185 тысяч тонн. В настоящий момент последствия ЧС ликвидируют 759 человек и 187 машин.

Ранее россиянам рассказали, за что можно получить штраф на пляже.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0