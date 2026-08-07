Свыше сотни пляжей Анапы получили разрешение на открытие
В Анапе официально разрешили открыть сезон на 105 пляжах. Об этом сообщило правительство России в мессенджере Max. Еще четыре зоны отдыха пока оценивают специалисты Роспотребнадзора.
При этом работы на побережье продолжаются: водолазы совершили почти 23 тысячи спусков и подняли со дна более 22 тысяч мешков с нефтяным мусором. Специалисты уже завершили отсыпку пляжных территорий, пострадавших в результате ЧС.
С начала операции по очистке обработано более 3,6 тысячи километров береговой линии. Общий объем вывезенного загрязненного песка и грунта превысил 185 тысяч тонн. В настоящий момент последствия ЧС ликвидируют 759 человек и 187 машин.
Ранее россиянам рассказали, за что можно получить штраф на пляже.
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