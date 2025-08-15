Политолог Иван Мезюхо заявил, что американские СМИ найдут скрытый смысл в свитере Лаврова

15 августа 2025, 18:32

Политолог Мезюхо: Американские медиа усмотрят скрытый смысл в свитере Лаврова на Аляске

Фото: Istock/nantonov

Председатель Центра политического просвещения Иван Мезюхо считает, что визит Сергея Лаврова на Аляску в необычной одежде станет поводом для обсуждения в США. Отмечается, что Лавров прибыл в отель в кофте с надписью «СССР».





В беседе с «Татар-информ» Мезюхо высказал мнение, что американские журналисты наверняка придадут особое значение одежде российского министра иностранных дел.

«Думаю, что в одежде Лаврова вряд ли есть какой-то подтекст. Но американские медиа найдут в этом подтекст в силу образа своих мыслей и стиля работы. Что бы ни делал министр иностранных дел Российской Федерации, западники всегда ищут в этом какой-то подтекст», — рассказал политолог.