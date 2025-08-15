Политолог Иван Мезюхо заявил, что американские СМИ найдут скрытый смысл в свитере Лаврова
Политолог Мезюхо: Американские медиа усмотрят скрытый смысл в свитере Лаврова на Аляске
Председатель Центра политического просвещения Иван Мезюхо считает, что визит Сергея Лаврова на Аляску в необычной одежде станет поводом для обсуждения в США. Отмечается, что Лавров прибыл в отель в кофте с надписью «СССР».
В беседе с «Татар-информ» Мезюхо высказал мнение, что американские журналисты наверняка придадут особое значение одежде российского министра иностранных дел.
«Думаю, что в одежде Лаврова вряд ли есть какой-то подтекст. Но американские медиа найдут в этом подтекст в силу образа своих мыслей и стиля работы. Что бы ни делал министр иностранных дел Российской Федерации, западники всегда ищут в этом какой-то подтекст», — рассказал политолог.Мезюхо добавил, что важнее не внешний вид министра, а содержание переговоров. По его мнению, само присутствие Лаврова на встрече лидеров России и США говорит о том, что стороны готовы не просто к диалогу, но и к конкретным решениям.