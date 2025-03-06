Табаков влюбился, а Ефремов ухаживал: на шоу «Малахов» раскрыта тайна Раисы Максимовой. От кого она на самом деле родила сына

Андрей Гриневич (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Сын покойной Раисы Максимовой Андрей Гриневич решил выяснить правду о своем происхождении в телеэфире программы «Малахов». Почему он решился на тест ДНК спустя десятилетия и почему подозревает, что его биологическим отцом может быть Владимир Зельдин, расскажет «Радио 1».
Тайна Раисы Максимовой
В декабре прошлого года ушла из жизни народная артистка РСФСР Раиса Максимова, которая посвятила почти 75 лет своей жизни театру и кино. Ее смерть, казалось, должна была объединить семью в трудный период, однако в знаменитом роду продолжаются конфликты. Разгорелась борьба за многомиллионное наследство.
Тем временем старший сын артистки, Андрей Гриневич, стремится раскрыть тайну своего происхождения. Он родился, когда Максимова училась на 4-м курсе и участвовала в дипломном спектакле. В это время за ней ухаживал Юрий Боголюбов, сын известного советского актера Николая Боголюбова.
Начинающая актриса отправилась в Саратов к своей матери, где родился мальчик.
«Рожать в Москве было сложно, поэтому она решила приехать сюда. К сожалению, роддом уже не существует», — рассказал Гриневич.
Спустя несколько лет он переехал в Москву. По его словам, он никогда не думал, что его отцом может быть Владимир Зельдин, но всё изменилось, когда он посмотрел старые фотографии и заметил поразительное сходство. В молодости Раису Максимову окружали многие известные актеры.
«У моей мамы появился новый мужчина, и у нас с ним родился младший брат Владимир — Владимир Владимирович. Он усыновил меня и дал мне свое отчество и фамилию, которыми я горжусь. В моем свидетельстве о рождении указано 1960 год, хотя я родился в 1956-м... Что произошло до этого — для меня остается загадкой», — поделился Андрей Гриневич.
Биологический отец сына Максимовой
Раиса Максимова (Фото: кадр из программы «Малахов»)
В 14 лет сын актрисы пытался выяснить правду о своем происхождении, но Раиса Максимова так и не раскрыла секрет его рождения до самой своей смерти. Известно, что в молодости актриса пользовалась большой популярностью среди мужчин-артистов. Его внучка, Елена Гриневич, также выдвинула свою версию о происхождении. Она пошутила, что теперь понимает, откуда у нее такой нос.
«Существует множество версий о моем папе — мама иногда путалась в своих рассказах, упоминала о большой любви, которую встретила в библиотеке, а потом говорила о серьезных отношениях. Она училась вместе с Басилашвили, Евстигнеевым и Казаковым. В театре в нее влюбился Табаков, Ефремов ухаживал, а Пырьев даже сделал предложение», — рассказала она в программе «Малахов».
Результаты ДНК-теста
К сожалению, поскольку Владимир Зельдин уже ушел из жизни, провести прямую генетическую экспертизу не удалось. Однако специалисты использовали биоматериал, найденный среди вещей актера в музее.
«Результаты теста показали, что вероятность того, что Владимир Михайлович Зельдин является биологическим отцом Андрея Гриневича, равна 0%», — сообщила Снежана Королева в эфире канала «Россия».
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Несмотря на сходство, Андрей Гриневич не является сыном Владимира Зельдина. Сын Раисы Максимовой был огорчен услышанным, но выразил намерение продолжить поиски.
«Независимо от результатов, я испытываю уважение к Зельдину. У меня не было никаких претензий на отцовство или наследство. Конечно, в глубине души хотелось бы, чтобы он был моим отцом. Я не собираюсь останавливаться, поиски продолжатся. В конце концов, я откуда-то появился? Этот вопрос остается открытым», — подытожил актер в разговоре с Андреем Малаховым.
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