Умер актер из сериала «Моя прекрасная няня»

Фото: iStock/Robert Nieznanski
В возрасте 43 лет скончался Владимир Моргунов, российский актер театра, кино и сериалов. Об этом сообщили друзья артиста на его странице в социальной сети.
Обстоятельства и причины смерти Моргунова не разглашаются. Уточняется, что прощание с актером состоялось 18 сентября в городе Малоярославец.
Моргунов был известен по ролям в «Моей прекрасной няне», «Наша Russia. Яйца судьбы» и «Кто в доме хозяин?». Последние годы жизни артист работал ведущим на различных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что народный артист России, оперный певец Владислав Верестников скончался в возрасте 77 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Скончался режиссер фильма «Место встречи изменить нельзя» Леонид Бурлака
Путин прислал венок на прощание с ведущим Александром Масляковым
«Лежит в пустой ванной»: подробности смерти и последние часы жизни сына Понаровской Энтони Родда
Моргунов был известен по ролям в «Моей прекрасной няне», «Наша Russia. Яйца судьбы» и «Кто в доме хозяин?». Последние годы жизни артист работал ведущим на различных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что народный артист России, оперный певец Владислав Верестников скончался в возрасте 77 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Скончался режиссер фильма «Место встречи изменить нельзя» Леонид Бурлака
Путин прислал венок на прощание с ведущим Александром Масляковым
«Лежит в пустой ванной»: подробности смерти и последние часы жизни сына Понаровской Энтони Родда
Екатерина Коршунова