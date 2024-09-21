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Умер актер из сериала «Моя прекрасная няня»

Актер из «Моей прекрасной няни» и «Наша Russia» Моргунов умер на 44-м году жизни
21 сентября 2024, 17:34
Фото: iStock/Robert Nieznanski

Фото: iStock/Robert Nieznanski

В возрасте 43 лет скончался Владимир Моргунов, российский актер театра, кино и сериалов. Об этом сообщили друзья артиста на его странице в социальной сети.
Обстоятельства и причины смерти Моргунова не разглашаются. Уточняется, что прощание с актером состоялось 18 сентября в городе Малоярославец.

Моргунов был известен по ролям в «Моей прекрасной няне», «Наша Russia. Яйца судьбы» и «Кто в доме хозяин?». Последние годы жизни артист работал ведущим на различных мероприятиях.



Ранее сообщалось, что народный артист России, оперный певец Владислав Верестников скончался в возрасте 77 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
Чернышов опроверг слова о полной блокировке YouTube
Вице-спикер ГД Чернышов опроверг якобы его слова о полной блокировке YouTube
21 сентября 2024, 17:42

Фото: iStock/anyaberkut

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опроверг распространяемое якобы от него заявление, что YouTube в России полностью заблокируют после того, как блогеров подключат к монетизации на российских видеохостингах. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, кто-то в целях провокации исказил его слова.
Депутат пояснил, что он лишь поделился в беседе с NEWS.ru своими прогнозами, как в России будут развиваться различные видеохостинги, а после «кто-то взял для хайпа или намеренной провокации» и исказил его.

В комментарии для РИА Новости Чернышов добавил, что YouTube — очень популярный видеохостинг и при идеальном раскладке, как и другие сервисы, должен быть открыть работать без каких-либо ограничений.

Вице-спикер Госдумы также отметил и одно «но».
«Если кто-то из них не хочет играть по правилам, то у людей должна быть возможность безболезненно перейти на другую платформу», — сказал Чернышов.
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#youtube
#депутат
#новости
#интернет
#соцсети
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IT-эксперт Полунин рассказал россиянам о способах защиты от заминированных гаджетов
IT-эксперт Полунин назвал способы защиты от заминированных гаджетов
21 сентября 2024, 16:54

Фото: iStock/Ivan Marjanovic

В Ливане произошли массовые взрывы пейджеров, унесшие жизни более трёх десятков человек. Руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин перечислил способы защиты от заминированных гаджетов.
Его слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, предварительные сведения указывают на то, что взрывы произошли из-за большого количества сообщений на арабском языке, которые одновременно были отправлены на пейджеры. Взрывной механизм активировался, когда люди брали устройства в руки.

В Израиле после этого случая заявили, что потенциально все современные гаджеты могут быть уязвимы. Однако Полунин поспешил успокоить общественность, отметив, что для обычных людей риск отстаётся низким за счёт многоуровневых мер безопасности в местах массового скопления людей.

IT-аналитик отметил, что системы искусственного интеллекта постоянно анализируют поведение пассажиров, поэтому могут оперативно оповестить правоохранительные органы о подозрительных действиях.

Однако часть специалистов всё-таки обеспокоена новым типом взрывчатого вещества, который использовался в Ливане. Они могут оставаться незамеченными для существующих методов обнаружения.

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#взрыв
#гаджеты
#защита
#безопасность
#взрывчатка
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«Готовьтесь к худшему»: на Украине обратились к гражданам с серьёзным предупреждением
Депутат Рады Ясько призвала граждан готовиться к тяжёлой зиме
21 сентября 2024, 16:26

Фото: iStock/TebNad

Депутат Верховной рады Елизавета Ясько призвала жителей Украины готовиться к тяжёлой зиме. Её слова приводит местное издание «Страна.ua».
Она подчеркнула, что зимой ожидаются регулярные отключения электричества. Депутат призвала граждан готовиться к худшему, а именно длительному нахождению без света.

По словам Ясько, помощи, предоставляемой западными союзниками, не хватит на полное восстановление энергообеспечения Украины.

Несколькими днями ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины своей энергетической инфраструктуры, поэтому население в зимнее время может остаться без отопления и воды.

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#украина
#верховная рада
#электричество
#население
#депутат
#финансирование
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Эксперт раскрыл опасность поздравительных открыток в мессенджерах
Эксперт Галов предупредил об опасности поздравительных открыток в мессенджерах
21 сентября 2024, 16:17

Фото: iStock/ fizkes

Более четверти россиян получают, но никогда не отправляют поздравительные открытки в мессенджерах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Лабораторию Касперского».
Отмечается, что 62% респондентов получают и отправляют картинки с поздравлениями своим контактам в мессенджерах. 28% россиян получают их, но при этом сами не отправляют. 65% опрошенных утверждают, что через такие изображения можно заразить гаджет вирусом.

Руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов заявил, что мошенники от лица родственников действительно могут отправлять в мессенджерах поздравительные открытки, которые содержат вредоносные файлы или фишинговые ссылки. Чтобы снизить риски столкновения с онлайн-угрозами, следует настроить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, а также важно обращать внимание на получаемые файлы и не переходить по ссылкам, которые вызывают подозрения.

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#подмосковье
#мошенники
#омс
#онлайн
#youtube
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Приёмный отец Милохина выставил на продажу едва не сгоревший при поджоге дом в Анапе
Приёмный отец Милохина выставил на продажу дом в Краснодарском крае
21 сентября 2024, 15:59

Фото: iStock/Rawpixel

Приёмный отец блогера Дани Милохина выставил на продажу дом в Краснодарском крае, который пытались сжечь, пожелав отправить «семейку в ад». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Дмитрий Тюленев рассказал, что на протяжении нескольких последних дней они выбирали варианты, где можно было бы жить, находясь в безопасности. Есть предположения, что семья покинула Россию и тщательно скрывает своё местоположения.

В настоящее время мужчина вместе с детьми проживает в гостинице, но в скором времени надеется снять жильё на более длительный срок.

Вместе с тем, он выставил на продажу дом на Кубани площадью 300 квадратных метров. За него Тюленев хочет получить 15 миллионов рублей.

По словам приёмного отца Милохина, им пришлось покинуть дом спонтанно, поэтому заранее не были накоплены деньги для долгого проживания вне дома. Тех денег, что у них имеется, хватит на месяц-два, после чего семье придётся находить новый заработок.

Ранее сообщалось, что дом Тюленева пытались сжечь с помощью коктейлей Молотова. Также во двор кинули записку, в которой Милохина предложили отправить на СВО, а всю «семейку в ад».

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#продажа
#дом
#поджог
#анапа
#краснодарский край
#семья
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В Госдуме назвали условие полной блокировки YouTube в России
Депутат Чернышов: YouTube полностью заблокируют после монетизации в сервисах РФ
21 сентября 2024, 15:55

Фото: iStock/Sorapop

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что блокировка YouTube в России произойдет, когда отечественные видеохостинги смогут наладить удобную монетизацию контента, пишет NEWS.ru.
По словам Чернышова, из-за санкций блогеры из России в настоящее время лишены возможности зарабатывать на зарубежной платформе.

«Если отечественные площадки наберут мощность, достаточную для полного вытеснения YouTube, то рано или поздно он будет закрыт», — цитирует депутата NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что площадки «VK Видео» и Rutube наращивают мощности и занимаются активным привлечением пользователей. Примечательно, что многие блогеры дублируют контент и на отечественные аналоги сервиса YouTube.

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#видео
#фас
#youtube
#площадки
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Отечественный учебный самолет Tango совершил первый полет
Разрабатываемый S7 Group учебный самолет Tango совершил первый полет
21 сентября 2024, 15:47

Фото: iStock/rebius

Пилотируемый демонстратор самолетa Tango, который разрабатывает холдинг по авиаперевозкам S7 Group, совершил свой первый полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга. Отмечается, что Tango успешно справился со взлетом, испытаниями в воздухе и посадкой на аэродроме.
«Утром 21 сентября на аэродроме в Московской области состоялся тестовый полет летного демонстратора самолета Tango, созданного и разработанного S7 Group», — указано в публикации.
По данным агентства, Tango — это четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет, который последние полтора разрабатывает холдинг на своей технической базе в Торбеево. Компоненты судна изготавливаются из отечественных материалов. При помощи этой модели хотят обучать российских пилотов.

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#компании
#аэродром
#аэрофлот
#самолёты
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В Одинцове открыли памятник императрице Марии Александровне
21 сентября 2024, 15:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Памятник императрице Марии Александровне открыли в Императорском имении «Ильинское-Усово» в Одинцово. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Скульптура состоит из трёх фигур: самой императрицы и её сыновей великих князей Сергея Александровича и Павла Александровича.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Воробьёв отметил, что в этом году отмечается 200-летняя годовщина со дня рождения Марии Александровны. На протяжении всей жизни она активно помогала людям: занималась благотворительностью, строила новые школы и гимназии, развивала женское образование.

Памятник императрице поставили благодаря работе, проделанной фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Два года назад он также открыл на территории имения Музей школы и детства.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Глава региона выразил особую благодарность председателю Наблюдательного Совета Фонда Анне Громовой. А также выразил уверенность, что открывшаяся в субботу выставка «Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия» станет отличным дополнением ко всему «Императорскому маршруту».

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#памятник
#одинцово
#андрей воробьёв
#музей
#благоустройство
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Глава Тихорецка предупредил жителей о фейках в соцсетях после атаки БПЛА
Глава Тихорецка Голубь предупредил жителей о фейках в соцсетях
21 сентября 2024, 14:47

Фото: iStock/B4LLS

Глава Тихорецка в Краснодарском крае Евгений Голубь предупредил жителей о фейках в соцсетях и призвал быть бдительными. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что речь идёт о многочисленных сообщениях, распространяемых в соцсетях. Они написаны от лица самого Голубя. В них жителей призывают оказать финансовую помощь для защиты стратегически важных объектов.

Глава поселения призвал не обращать внимание на эти записи и не переводить деньги.

Ранее в этот день глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Тихорецк. После падения осколков дронов началась эвакуация жителей.

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#краснодарский край
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#бпла
#всу
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