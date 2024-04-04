МИД Нидерландов прокомментировал создание фонда НАТО для Украины

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Страны-члены НАТО пока не пришли к соглашению о создании фонда в 100 миллиардов долларов для Украины, заявила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот, передает РИА Новости.
Выступая в конце первого дня встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, Брюинс Слот прокомментировала создание специального фонда.
По мнению дипломата, внутри альянса еще предстоит «много обсуждений».
Фонд военной помощи НАТО для Украины будет пополняться за счет членов альянса.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны увеличить помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), ссылаясь на проблемы на поле боя. Столтенберг также обратился к Конгрессу США с просьбой одобрить пакет помощи Украине.
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«Мы на самом деле находимся в начале процесса», – подчеркнула она.
Фонд военной помощи НАТО для Украины будет пополняться за счет членов альянса.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны увеличить помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), ссылаясь на проблемы на поле боя. Столтенберг также обратился к Конгрессу США с просьбой одобрить пакет помощи Украине.
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Александр Климов