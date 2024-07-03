Тамбовский суд опроверг удовлетворение иска Генпрокуратуры к Шефлеру

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Тамбовский районный суд опроверг информацию, что иск Генпрокуратуры к миллиардеру Юрию Шефлеру был удовлетворен. Об этом пишет Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Тамбовской области».
В сообщении отмечается, что в СМИ была распространена информация, что суд удовлетворил иск ГП России к бизнесмену Юрию Шефлеру, а также подконтрольным ему компаниям. Отмечается, что это не соответствует действительности.
Юрий Викторович Шефлер — российский предприниматель, миллиардер, владелец SPI Group, крупного производителя алкогольных напитков.
Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы обязал Главное следственное управление Следственного комитета России прекратить уголовное преследование в отношении Тархана Эльдукаева, который обвиняется в похищении певца Авраама Руссо и попытке расправы над ним. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Юрий Викторович Шефлер — российский предприниматель, миллиардер, владелец SPI Group, крупного производителя алкогольных напитков.
Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы обязал Главное следственное управление Следственного комитета России прекратить уголовное преследование в отношении Тархана Эльдукаева, который обвиняется в похищении певца Авраама Руссо и попытке расправы над ним. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова