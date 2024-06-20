Работающим пенсионерам не возместят выплаты за время приостановки индексации

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Внесенный в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с февраля 2025 года не предусматривает компенсации за ее приостановку в 2016 году. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.
Поправки вносятся в закон «О страховых пенсиях», где указано, что работающие пенсионеры начнут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года без учета недополученных денег.
Действующие нормы предполагают приостановку индексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 года. Таким образом, работающим пенсионерам не возместят выплаты, которые они недополучили за этот период.
До этого спикер ГД Вячеслав Володин завил, что депутаты начнут рассматривать законопроект на следующей неделе, и напомнил, что данная поправка была подготовлена думской фракцией «Единой России».
Перед этим он сообщил, что закон о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам станет законом президента Владимира Путина, и попросил другие фракции не претендовать на авторство.
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Действующие нормы предполагают приостановку индексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 года. Таким образом, работающим пенсионерам не возместят выплаты, которые они недополучили за этот период.
До этого спикер ГД Вячеслав Володин завил, что депутаты начнут рассматривать законопроект на следующей неделе, и напомнил, что данная поправка была подготовлена думской фракцией «Единой России».
Перед этим он сообщил, что закон о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам станет законом президента Владимира Путина, и попросил другие фракции не претендовать на авторство.
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Алина Юрчак