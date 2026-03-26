Татарстан вошёл в тройку лидеров по количеству проживающих иностранцев

26 марта 2026, 11:51

По итогам прошлого года Республика Татарстан заняла третье место по количеству проживающих иностранных граждан. На пресс-конференции эти сведения привёл заместитель министра внутренних дел РТ по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Денис Дзьоник.





Как сообщает слова представителя ведомства издание «Татар-информ», республика уступила только нескольким регионам.

«По итогам прошлого года республика заняла 3-е место по количеству пребывающих иностранных граждан после Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — уточнил Дзьоник.