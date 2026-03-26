Татарстан вошёл в тройку лидеров по количеству проживающих иностранцев
По итогам прошлого года Республика Татарстан заняла третье место по количеству проживающих иностранных граждан. На пресс-конференции эти сведения привёл заместитель министра внутренних дел РТ по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Денис Дзьоник.
Как сообщает слова представителя ведомства издание «Татар-информ», республика уступила только нескольким регионам.
«По итогам прошлого года республика заняла 3-е место по количеству пребывающих иностранных граждан после Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — уточнил Дзьоник.С начала года в регион въехали уже более 43 тысяч иностранных граждан. Основная часть из них прибывает с целью трудоустройства или обучения. Среди приезжающих есть те, кто оформляет частные визы или приезжает по туристическим целям.
