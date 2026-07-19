На российском пляже пьяный водитель снес палатку с девушкой
В Архангельской области пьяный водитель автомобиля Belgee, пытаясь развернуться, наехал на палатку, в которой находилась 18-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД на своем сайте.
Авария произошла на пляже острова Гривы. Девушка получила различные травмы, с которыми ее доставили в больницу города Новодвинска. Известно, пострадавшая приехала на отдых из Архангельска. Автомобиль водителя изъяли и поместили на спецстоянку.
Виновником ДТП оказался 33-летний мужчина. Его привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью. В настоящее время в полиции проводится проверка.
Ранее сообщалось, что на Московской кольцевой автомобильной дороге «Газель» наехала на разделительный буфер, опрокинулась и загорелась.
Читайте также: