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На российском пляже пьяный водитель снес палатку с девушкой

На пляже под Архангельском пьяный водитель наехал на палатку с девушкой
Фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области

В Архангельской области пьяный водитель автомобиля Belgee, пытаясь развернуться, наехал на палатку, в которой находилась 18-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД на своем сайте.



Авария произошла на пляже острова Гривы. Девушка получила различные травмы, с которыми ее доставили в больницу города Новодвинска. Известно, пострадавшая приехала на отдых из Архангельска. Автомобиль водителя изъяли и поместили на спецстоянку.

Виновником ДТП оказался 33-летний мужчина. Его привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью. В настоящее время в полиции проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на Московской кольцевой автомобильной дороге «Газель» наехала на разделительный буфер, опрокинулась и загорелась.

Лидия Пономарева

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