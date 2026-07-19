На российском пляже пьяный водитель снес палатку с девушкой

19 июля 2026, 14:29

На пляже под Архангельском пьяный водитель наехал на палатку с девушкой

Фото: пресс-служба УМВД России по Архангельской области

В Архангельской области пьяный водитель автомобиля Belgee, пытаясь развернуться, наехал на палатку, в которой находилась 18-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД на своем сайте.