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Tele2 провел ребрендинг и сменил название

Оператор связи Tele2 провел ребрендинг и сменил название на t2
04 сентября 2024, 07:34
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Оператор связи Tele2 провел ребрендинг и сменил название на t2. Соответствующая информация указана на сайте компании, пишет РИА Новости.
Сайт оператора теперь оформлен в новом стиле — изменено название и дизайн, а также представлены новые логотипы в белом и черном цветах с горизонтальной розовой полосой, которая расположена слева.

Срок действия лицензии компании на использование бренда шведской Tele2 истекает 31 декабря. Оператор анонсировал планы по ребрендингу до конца 2024 года ещё в апреле. В тот же период компания подала заявки на регистрацию пяти товарных знаков, которые были зарегистрированы в июне. На всех изображениях представлен логотип «t2» на белом и черном фоне.



В августе общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (Tele2) подало заявки на регистрацию еще двух товарных знаков «t2».

Ранее группа «Тинькофф», в состав которой кроме банка входят страховая компания, мобильный оператор, брокер и lifestyle-сервисы, поменяла название на Т-Банк. ​Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Агафон Огуменник 4 сентября: Как избежать проблем с деньгами и почему нельзя давать в долг
Верующие 4 сентября отметят праздник в честь мученика Агафоника Никомидийского
04 сентября 2024, 00:00

Фото: istock / bauwimauwi

Церковь 4 сентября чтит память мученика Агафоника. В народном календаре этот день прозвали Агафонов день или Агафон Огуменник, так как в этот день нужно было защищаться от леших и других лесных жителей гумно. Считалось, что 4 сентября (22 августа по старому стилю) гуляет дух леса, который хулиганит и наводит смуту.
Редакция «Радио 1» расскажет об истории этого дня, его традициях и приметах, а также о том, что можно и нельзя делать 4 сентября.

Агафон Огуменник — история даты

Известно, что Агафон Никомидийский претерпел страдания за веру Христову в IV веке. Первая часть названия даты связана с ним, а вторая — с древнейшим обычаем, который уходит корнями в языческие времена.

Согласно поверью, 4 сентября леший приходит на гумно, чтобы «потешиться над соломкой», перекидывая снопы, растаскивая солому по всей округе. Из-за этого крестьяне особенно сильно защищали свои запасы. Для этого мужчины, собираясь в ночь, надевали тулуп наизнанку, чтобы мех был снаружи. Голову обвязывали полотенцем, а в руки брали кочергу. Ей на Руси чертили круг вокруг гумна. Гуман садился в него и находился себя вне власти лешего.

В старину верили, что леший является лесным духом, следившим за порядком в его хозяйке. Народ верил, что леший хорошо относится к уважающим его земли людям, которые не убивают живность и не ломают ветки. Заблудившимся хорошим людям он показывал тропу к выходу из леса, а плохих заставляет бродить кругами.

Фото: istock / Aleksander

Агафон Огуменник — традиции

В день Агафона Огуменника на Руси старались не только защититься от лешего, но и задобрить различных домовых и дворовых духов. Женщины пекли пироги и оставляли их в бане, на конюшне, за печкой: народ верил, что благодаря угощению домовой и другие духи сменят гнев на милость и будут добрее к хозяевам.

4 сентября — идеальный день для благотворительности и помощи всем нуждающимся. Считается, что добро, сделанное на Агафона, вернется в тройном размере.

Что нельзя делать 4 сентября 2024 года

В этот день люди обходили лес стороной. На Руси верили, что можно заблудиться и не вернуться домой.

Нельзя ехать в отпуск или в командировку.

Не стоит давать в долг в день Агафона Огуменника — с большой вероятностью деньги не вернут.

Нельзя громко радоваться и веселиться, леший может навести порчу.

Откажитесь от подметания полов и уборки дома, иначе можно столкнуться с финансовыми трудностями.

Что можно делать 4 сентября

Стоит испечь пирог, чтобы задобрить лешего.

Фото: istock / bhofack2

Чтобы продлить молодость и красоту, женщины могли сесть за трапезу только после заката солнца.

4 сентября важно делать добрые дела — через время они вернутся в троекратном размере.

В этот день важно хорошо и старательно работать.

Приметы на 4 сентября:

  • солнечный день 4 сентября говорит о теплой осени;
  • много грибов в лесу — рыбалка будет неудачной;
  • если к 4 сентября мало грибов, но много орехов — зима будет холодной и снежной;
  • муравьи бегают по верхушкам травы — зима будет снежная;
  • по утру туман быстро рассеивается — будет хорошая погода.

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В Котельниках за месяц выявили три нарушения утилизации отходов
03 сентября 2024, 22:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Котельниках в июле заметили три нарушения сброса отходов в контейнеры, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Там отметили, что в этой работе помогают видеокамеры системы «Безопасный регион».
Нарушения зафиксировали в микрорайонах Южный, Белая Дача и в Яничкином проезде.
«Сначала камеры фиксируют номер автомобиля, из которого выбрасываются мусор. Затем владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощённой процедуре. Размер штрафа для граждан – до 70 тыс. рублей, для должностных лиц – до 100 тыс., для юрлиц – до 200 тысяч рублей», – разъяснили в Минчистоты Московской области.
Там напомнили, что жители региона должны утилизировать мусор в том населённом пункте, где они проживают. Для этого нужно заключить договор на вывоз бытовых отходов.

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#подмосковье
#московская область
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В двух подмосковных муниципалитетах выявили краснокнижные грибы
03 сентября 2024, 22:38

Фото: пресс-служба Минэкологии МО / А. Зиновьева и А. Козлова

Сразу из двух городских округов Подмосковья сообщили о находках грибов, занесённых в Красную книгу Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона со ссылкой на специалистов, ведущих мониторинг редких и охраняемых видов.
«В городе Пущино рядом с подъездом многоэтажки жильцы обнаружили место обитания звездовика сводчатого. При этом выявлена целая группа краснокнижных грибов. Часто популяции этого гриба образуют круги, которые в народе именуют «ведьмиными кольцами». А в Солнечногорском округе выявлен трутовик разветвлённый, или зонтичный. Группа трутовиков образует одно поселение, в котором может быть более 200 экземпляров», – рассказали в пресс-службе.
Как отметили в министерстве, новые находки краснокнижных грибов говорят о том, что ценные экосистемы сохраняются в Подмосковье даже в городских условиях.

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#лес
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В летний свадебный сезон в Подмосковье поженились около 20 тыс. пар
03 сентября 2024, 22:29

Фото: пресс-службе Минсоцразвития МО

В Подмосковье завершился летний свадебный сезон. За это время в регионе поженились около 20 тыс. пар, сообщила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
«С начала года у нас связали себя узами брака свыше 33 тыс. пар. Почти 20 тыс. из них выбрали именно летний сезон. Главной особенностью сезона стали выездные локации для регистрации брака – усадьбы, парки и музеи. А для удобства мы запустили свадебный портал, который объединил свыше 60 лучших локаций», – отметила зампред.
Нововведение оказалось востребованным у молодожёнов и в этом сезон. Многие пары выбрали регистрацию брака на свежем воздухе – в парке «Патриот», Центральном парке культуры в Мытищах, парке им. В. Талалихина, в усадьбе «Гребнево» и в других местах.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, что работа выездных площадок будет продолжена с учётом погоды.

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#минсоцразвития мо
#семья
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В Подмосковье за лето спилили более 1 тыс. опасных деревьев
03 сентября 2024, 22:09

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области за лето ликвидировали более 1 тыс. аварийных и сухостойных деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Сухие деревья и деревья с повреждёнными ветвями представляют угрозу для людей, особенно при непогоде. Инспекторы Минчистоты, следят, коммунальщики удаляют деревья, чтобы гарантировать качество выполнения работ. За летний сезон на территории региона по обращениям жителей и в рамках сезонных работ устранили 1 095 опасных деревьев», – отметили в пресс-службе.
Как напомнили в министерстве, аварийными признаются деревья со структурными изъянами, в том числе с гнилью, обрывом корней, опасным наклоном. Чтобы оперативно принять меры для ликвидации, нужно обратиться в территориальный отдел ведомства.

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#минчистоты
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#подмосковье
#московская область
#безопасность
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Обновлённая после капремонта школа посёлка Шатурторф приняла учеников
03 сентября 2024, 21:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Ребята из посёлка Шатурторф в День знаний пришли в преобразившуюся после капремонта школу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Шатура.
«Для первоклассников и учеников выпускного, 9 класса провели торжественную линейку. Не неё были приглашены глава муниципалитета Николай Прилуцкий и депутат Госдумы Геннадий Панин. Обращаясь к школьникам, их родителям, бабушкам и дедушкам, они отметили всех, благодаря кому школа превратилась в современное образовательное учреждение», – говорится в сообщении.
Как рассказали в администрации, строители заменили инженерные коммуникации, окна и двери, утеплили стены, смонтировали яркий фасад и архитектурную подсветку, отремонтировали санузлы, покрасили стены. Теперь в школе есть актовый зал, а столовая переехала на первый этаж.
«Школа преобразилась и буквально на глазах стала современной, чистой, красивой. Даже не верится, что это наша школа», – поделилась эмоциями мама первоклассника Екатерина.
«Сегодня мы впервые привели в школу наших трёх дочек, и это очень волнующий момент для нас. Нам повезло пойти в первый класс в новое отремонтированное здание. Всё очень красиво!», – сказал папа первоклашек-тройняшек Андрей.
В завершении праздника всем ученикам начальных классов вручили подарок от губернатора – мороженое. В Подмосковье эта традиция зародилась несколько лет назад.

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На сайте Ногинского регоператора заработала оплата услуги по обращению с ТКО
03 сентября 2024, 20:28

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

На сайте регионального оператора Ногинского кластера теперь доступна оплата «Услуги по обращению с ТКО» с помощью эквайринга. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Для корректной идентификации платежа нужно указать номер лицевого счёта, который можно найти в верхней части квитанции от расчётно-кассового центра. Пример квитанции можно посмотреть в разделе «Раскрытие информации» на сайте.
«Преимущества такого вида оплаты – отсутствие комиссии; универсальность и безопасность способа расчёта, а также гарантия конфиденциальность данных плательщика», – пояснили в пресс-службе.
Как пояснили в Минчистоты, такой вид оплаты доступен на сайте Московской области. Однако со временем им смогут воспользоваться жители всех территорий, которые обслуживает компания.

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#подмосковье
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В подмосковных школах начали работу более 890 советников по воспитанию
03 сентября 2024, 19:56

Фото: iStock / Drazen Zigic

В школах Московской области в новом учебном году приступят к работе советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
Всего их будет 895, сообщила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
«С 1 сентября 895 советников по воспитанию начали работу в подмосковных школах. Это относительно новая должность – в Подмосковье она появилась в 2022 году. Советники директора взяли на себя роль проводников в воспитательной работе», – пояснила региональный депутат.
Она добавила, что такие специалисты должны помогать классным руководителям, наставникам и воспитателям.
«Советники вовлекают детей в социальные проекты, работают со школьными медиацентрами, спортивными и театральными кружками, общественными организациями», – сказала Самединова.
По её словам, родителям такие сотрудники помогают найти индивидуальный подход к каждому ребёнку.

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IT-эксперт Алексеев назвал запуск спутникового интернета стратегической задачей
03 сентября 2024, 19:51

Фото: iStock/ABIDAL

Начальник управления безопасности IT-компании Александр Алексеев заявил, что создание Россией своего собственного спутникового интернета является стратегической задачей.
Он пояснил, что спутниковый интернет является более защищённым.

«Ракетно-космическая отрасль развивается активно, но потребует существенных вложений. Что касается элементной базы, с доступом к ней есть проблемы везде. Там, где она добывается, высокий спрос и приоритет будет зависеть от уровня партнерских отношений. Сроки имеют значение. Возможно три года – это оптимистично, но за пять-десять лет это вполне реально», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Алексеев.

Ранее зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что создание своего собственного спутникового интернета выгодно для России.

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