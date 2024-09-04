Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Оператор связи Tele2 провел ребрендинг и сменил название на t2. Соответствующая информация указана на сайте компании, пишет РИА Новости.
Сайт оператора теперь оформлен в новом стиле — изменено название и дизайн, а также представлены новые логотипы в белом и черном цветах с горизонтальной розовой полосой, которая расположена слева.
Срок действия лицензии компании на использование бренда шведской Tele2 истекает 31 декабря. Оператор анонсировал планы по ребрендингу до конца 2024 года ещё в апреле. В тот же период компания подала заявки на регистрацию пяти товарных знаков, которые были зарегистрированы в июне. На всех изображениях представлен логотип «t2» на белом и черном фоне.
В августе общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (Tele2) подало заявки на регистрацию еще двух товарных знаков «t2».
Ранее группа «Тинькофф», в состав которой кроме банка входят страховая компания, мобильный оператор, брокер и lifestyle-сервисы, поменяла название на Т-Банк. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Срок действия лицензии компании на использование бренда шведской Tele2 истекает 31 декабря. Оператор анонсировал планы по ребрендингу до конца 2024 года ещё в апреле. В тот же период компания подала заявки на регистрацию пяти товарных знаков, которые были зарегистрированы в июне. На всех изображениях представлен логотип «t2» на белом и черном фоне.
В августе общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (Tele2) подало заявки на регистрацию еще двух товарных знаков «t2».
Ранее группа «Тинькофф», в состав которой кроме банка входят страховая компания, мобильный оператор, брокер и lifestyle-сервисы, поменяла название на Т-Банк. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова