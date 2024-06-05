Тинькофф объявил о смене имени

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Группа «Тинькофф», в состав которой кроме банка входят страховая компания, мобильный оператор, брокер и lifestyle-сервисы, поменяла название на Т-Банк. Об этом пишут «Ведомости».
Сообщается, что с 5 июня 2024 года во всех онлайн-каналах и рекламе будут использоваться название «Т-Банк», а также новый логотип в виде желтого щита с буквой «Т». Все вывески будут обновлены, а банкоматы перекрашены.
Отмечается, что все продукты и сервисы будут работать в штатном режиме. Можно дальше пользоваться приложением, банковскими картами и личным кабинетом.
«Тинькоофф Банк» — российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений. Крупнейший в мире онлайн-банк по количеству клиентов (на август 2019 года). Штаб-квартира банка расположена в Москве.
Инвесторы из РФ подали заявки на обмен иностранных бумаг на 35,3 млрд рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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««Т-Банк – это универсальное масштабируемое название, бренд «стерилен» и актуален для любого направления нашего возможного географического расширения. И для российского бизнеса эта эволюция тоже выглядит логичной: банк – это ядро нашего бизнеса», – объяснил глава группы в интервью.
Отмечается, что все продукты и сервисы будут работать в штатном режиме. Можно дальше пользоваться приложением, банковскими картами и личным кабинетом.
«Тинькоофф Банк» — российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений. Крупнейший в мире онлайн-банк по количеству клиентов (на август 2019 года). Штаб-квартира банка расположена в Москве.
Инвесторы из РФ подали заявки на обмен иностранных бумаг на 35,3 млрд рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова