Telegram рассылает россиянам уведомления о «последнем шансе»
Пользователи мессенджера Telegram в России начали получать уведомления о «последней возможности» оплатить Premium-подписку. Об этом пишет РИА Новости.
Корреспонденты агентства заметили соответствующее сообщение в приложении. В нём говорится: «Сегодня - последняя возможность оплатить Telegram Premium».
В чате с системными оповещениями также появилось предупреждение. В ближайшее время оформить премиум-подписку может стать технически невозможным. Мессенджер предлагает клиентам предоплатить услугу сразу на два года.
Ранее сообщалось, что ФАС не будет штрафовать за рекламу в Telegram до конца 2026 года. Как пишет РИА Новости, в ведомстве пояснили, что бизнесу требуется время, чтобы перестроиться под новые требования и перенести активность на другие площадки.
