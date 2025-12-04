В России заблокировали SnapChat
Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации Роскомнадзора, зарубежный мессенджер используется для координации и осуществления террористических действий на территории государства, вербовки участников таких действий, а также для совершения мошеннических и других преступлений против граждан России.
Snapchat — это американское мобильное приложение для обмена сообщениями с возможностью прикрепления фотографий и видео. Его особенность заключается в том, что отправленные сообщения, изображения и видеозаписи автоматически удаляются через несколько секунд или через 24 часа.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
