Телеведущая Екатерина Андреева рассказала о нападении маньяка в «Останкино»

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Телеведущая Екатерина Андреева заявила в беседе со Светланой Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света», что не против введения смертной казни за некоторые преступления.
Андреева отметила, что общество «должно пропалывать сорняки». Комментируя вопрос о легализации проституции, телеведущая сообщила, что не задумывалась об этом, но возможно ее стоит легализовать.
Андреева также поделилась о том, как смогла отбиться от преступника силой мысли. Инцидент произошел после ночной смены, когда она покидала телецентр «Останкино». По ее словам, она «включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров», в результате чего злоумышленник ударился головой и у него пошла кровь.
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