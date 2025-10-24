В России посетитель торгового центра открыл огонь по охраннику

24 октября 2025, 19:00

В Петербурге посетитель ТЦ выстрелил из травмата в охранника

Фото: iStock/Elena Esich

Охранник одного из торговых центров Санкт-Петербурга едва не погиб из-за стрельбы. Об этом сообщает РЕН ТВ.