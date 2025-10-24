В России посетитель торгового центра открыл огонь по охраннику
Охранник одного из торговых центров Санкт-Петербурга едва не погиб из-за стрельбы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, сотрудник ТЦ и посетитель вступили в конфликт. Во время него секьюрити распылил газовый баллончик в лицо незнакомца. В ответ тот выстрелил в оппонента из травматического оружия.
В результате стычки пострадал охранник. С травмами его госпитализировали. Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что полицейские из Петрозаводска задержали мужчину, который дважды выстрелил в оппонента из охотничьего ружья и скрылся на автомобиле.
