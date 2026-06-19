«Тело у моря, голова — на совещании»: одного отпуска современному человеку мало
Политпсихолог Вафин: Современному человеку нужен не один отпуск, а два
Современный человек нуждается не в одном, а в двух отпусках. Так считает политический психолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин.
Так, по его словам, первый отпуск необходим, чтобы выйти из рабочего режима, в том числе перестать вставать по будильнику, перестать мониторить рабочие чаты и забыть о дедлайнах. Второй позволит психологически поверить, что отдых уже начался и за него не нужно оправдываться.
«Человек, когда приезжает в отпуск, может оказаться в такой ситуации: его нервная система еще несколько дней находится на работе. Тело уже у моря, а психика все еще на совещании. Отсюда проблема: как только человек немного расслабился, появляется новая тревога — отпуск скоро закончится», — отметил Вафин в разговоре с RuNews24.ru.
В этой связи часть отпускного периода уходит на восстановление от работы, а часть тратится на тревогу перед возвращением к трудовой деятельности. Эксперт посоветовал не планировать на отпуск посещение десяти мест и не гнаться за идеальными фотографиями. Иногда настоящий отдых начинается с того, чтобы просто выспаться, помолчать, погулять без цели, заключил Вафин.