«Тело у моря, голова — на совещании»: одного отпуска современному человеку мало

19 июня 2026, 19:14

Политпсихолог Вафин: Современному человеку нужен не один отпуск, а два

Фото: iStock/Lacheev

Современный человек нуждается не в одном, а в двух отпусках. Так считает политический психолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин.





Так, по его словам, первый отпуск необходим, чтобы выйти из рабочего режима, в том числе перестать вставать по будильнику, перестать мониторить рабочие чаты и забыть о дедлайнах. Второй позволит психологически поверить, что отдых уже начался и за него не нужно оправдываться.





«Человек, когда приезжает в отпуск, может оказаться в такой ситуации: его нервная система еще несколько дней находится на работе. Тело уже у моря, а психика все еще на совещании. Отсюда проблема: как только человек немного расслабился, появляется новая тревога — отпуск скоро закончится», — отметил Вафин в разговоре с RuNews24.ru.