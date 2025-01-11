Times: в Британии в день умирает около 50 человек из-за ожидания в больницах

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Около 50 человек ежедневно умирают в Великобритании из-за задержек в оказании медицинской помощи. Как сообщает издание Times, больницы не справляются с сезонным наплывом пациентов.
Основные проблемы связаны с перегрузкой отделений неотложной помощи, где время ожидания может достигать 50 часов.
В декабре 2024 года почти 167 тысяч человек ждали помощи более 12 часов. Анализ данных показал, что избыточные смерти из-за задержек выросли до 16 тысяч за год. Это катастрофические показатели, подчеркивающие глубину кризиса в системе здравоохранения страны.
Ранее Times писало о критической нехватке коек в больницах и жалобах пациентов, которым приходится ждать помощи в коридорах или даже в машинах скорой помощи. Проблема обостряется сезонным ростом случаев гриппа и других вирусных заболеваний.
Министр здравоохранения Уэс Стритинг выразил сожаление и глубокий стыд по поводу ситуации в системе здравоохранения. В частности, он отметил, что такие условия недопустимы для пациентов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.
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В декабре 2024 года почти 167 тысяч человек ждали помощи более 12 часов. Анализ данных показал, что избыточные смерти из-за задержек выросли до 16 тысяч за год. Это катастрофические показатели, подчеркивающие глубину кризиса в системе здравоохранения страны.
Ранее Times писало о критической нехватке коек в больницах и жалобах пациентов, которым приходится ждать помощи в коридорах или даже в машинах скорой помощи. Проблема обостряется сезонным ростом случаев гриппа и других вирусных заболеваний.
Министр здравоохранения Уэс Стритинг выразил сожаление и глубокий стыд по поводу ситуации в системе здравоохранения. В частности, он отметил, что такие условия недопустимы для пациентов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.
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Мария Моисеева