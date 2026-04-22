«Тишина ума»: Эксперт раскрыл, как легче переносить внешнюю суету

22 апреля 2026, 15:42

Велнес-мастер Семеньков: Внутренняя тишина позволит улучшить самочувствие

Фото: iStock/PIKSEL

Краткое погружение в состояние тишины, где затихает внутренний диалог, позволяет вернуть ясность восприятия лучше любого сложного тренинга. Так считает велнес-мастер отеля тишины «Мира Силентиум» Владислав Семеньков.





Говоря о тишине, эксперт имеет в виду не внешний фактор, а внутренний — тишину ума. Он уверен, что чем больше в жизни такого состояния, тем лучше чувствует себя человек.





«Для начала достаточно 10 минут после пробуждения и 10 минут перед сном. Утром, после душа и других гигиенических процедур, сядьте в удобное положение, закройте глаза и побудьте в тишине. То же самое повторите вечером перед сном», — рассказал Семеньков в разговоре с RuNews24.ru.