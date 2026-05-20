Толкнувшую девочку на пути в московском метро пенсионерку отправят на лечение

20 мая 2026, 10:37

Фото: iStock/AMilkin

Суд направил на принудительное лечение 64-летнюю женщину, которая прошлой осенью толкнула 13-летнюю девочку на пути на станции московского метро. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.





Экспертиза установила, что пенсионерка страдает хроническим психическим расстройством и в момент преступления не осознавала характер и общественную опасность своих действий, а также не могла руководить ими. Суд применил к ней принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.



Инцидент произошел 9 ноября 2025 года на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Действия женщины квалифицировали как покушение на убийство. В настоящий момент она содержится под стражей.



Ранее сообщалось, что в Москве на станции метро «Добрынинская» мужчина заметил, как другой пассажир снимает его жену под юбкой с помощью скрытой камеры.