В Московской области за первую неделю собрано свыше семи тонн органических отходов

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Московской области проходит экологическая акция по сбору излишков яблок и бахчевых культур. Жители региона активно участвуют в акции, и только за первую неделю было собрано более 7 тонн урожая, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Хорошая и нужная акция. В сезон, когда урожай удался, не знаешь, куда применить его избытки. И соседям раздашь, и заготовки приготовишь, а остатки все равно девать некуда. Все портится, очень жалко. Об акции узнали из социальных сетей. Теперь наши яблоки получат вторую жизнь и пойдут на корм для животных», — рассказал участник акции Александр Ульянов.
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До 22 сентября каждый житель региона может присоединиться к проекту. Непроданные продукты можно сдать в специальные пункты приёма, расположенные возле торговых точек, например, рядом с рынками и торговыми рядами, а также в садовых товариществах.
Точки сбора отходов указаны на интерактивной карте.
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До 22 сентября каждый житель региона может присоединиться к проекту. Непроданные продукты можно сдать в специальные пункты приёма, расположенные возле торговых точек, например, рядом с рынками и торговыми рядами, а также в садовых товариществах.
Точки сбора отходов указаны на интерактивной карте.
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Дайана Хусинова