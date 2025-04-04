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Tolo news: В Афганистане живёт мужчина, которому примерно 140 лет

Tolo news: Мужчине было за 30, когда Афганистан стал независимым в 1919 году
Фото: iStock/SonerCdem

Фото: iStock/SonerCdem

В Афганистане живёт мужчина, которому, вероятно, 140 лет. Об этом сообщает новостной портал Tolo news.
О своём возрасте изданию сообщил сам мужчина, его зовут Акель Назир. По словам долгожителя, ему было за 30, когда Афганистан объявил о независимости от Великобритании в 1919 году. Как рассказал сам Назир, он был во дворце с королём Амануллой, правившим страной в то время.
«Мне тогда было за 30, и я помню, как сказал, что британцы бежали, и встал на колени», — приводит его слова портал.
Родственники долгожителя просят от властей подтвердить его возраст документами. Отмечается, что семья Назира насчитывает более 100 человек, и даже у его внуков есть внуки.

Пресс-секретарь губернатора провинции Хост Мустагфар Гурбаз уже заявил, что для проверки возраста мужчины будет отправлена специальная техническая группа, и если его возраст подтвердится, власти поспособствуют тому, чтобы зарегистрировать его имя в книгах рекордов как самого старого человека в мире.

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#мужчина
#афганистан
Стилист Скороходова рассказала о трендовых аксессуарах весны 2025
Стилист Скороходова: перчатки, колготки, шляпы в моде весной 2025
04 апреля 2025, 09:56

Фото: iStock/OksanaKiian

Всем известно, что аксессуары — важный элемент образа, и очень важно грамотно его подобрать.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» посоветовала самые модные аксессуары для девушек на весну 2025.

  • Перчатки: цветные или высокие кожаные, которые можно носить и под укороченное пальто, и под стёганные куртки.
  • Колготки: они являются акцентным (с помощью цвета, рисунка, узора, декоративных элементов) аксессуаром.
  • Шляпы: с широкими полями. Это будет очень красиво смотреться в элегантных образах, например, вместе с пальто, либо с классическим тренчем.
  • Бижутерия: жемчуг, нити, чокер, крупные моносерьги.
  • Сумки: возвращаемся к более строгим, четким линиям, геометричным, в ярких оттенках. Это могут быть сумки в оттенке лайм, сиреневые, красные.

Она отметила, что про аксессуары забывать не стоит, потому что они дополняют образ, делая его более полным и изящным.

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#одежда
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В России планируют начать наказывать за наркотики с более раннего возраста
Бастрыкин предложил снизить до 14 возраст уголовной ответственности за наркотики
04 апреля 2025, 06:51

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

В России рассматривают возможность снижения возраста уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
Глава ведомства подчеркнул, что инициатива требует комплексного подхода, включая дополнительные меры профилактики и правового регулирования. По его словам, ужесточение наказания для несовершеннолетних должно сопровождаться усиленной работой по борьбе с наркопреступностью в целом.

«Мы прорабатываем нашу инициативу о законодательном снижении возрастного порога привлечения к уголовной ответственности за преступления в сфере сбыта наркотиков с 16 до 14 лет. Но это необходимо делать только в комплексе с другими мерами», — подчеркнул председатель ведомства.
16 марта сообщалось, что Минздрав планирует ввести более строгие меры проведения проверок водителей на наличие алкогольного и наркотического опьянения. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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#бастрыкин
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В СФР посчитали количество пенсионеров, живущих в России
СФР: всего в России на начало 2025 года проживает более 41 миллиона пенсионеров
04 апреля 2025, 06:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

В России зарегистрировано более 41 миллиона пенсионеров по данным Социального фонда России (СФР) на 1 января 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику ведомства.
Из общего числа в 41 169 796 человек страховые пенсии по старости получают 33,3 млн граждан, по инвалидности — 2,1 млн, по потере кормильца — 1,4 млн. Ещё 3,4 млн россиян получают социальные пенсии.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля социальные пенсии, включая выплаты по старости, инвалидности, потере кормильца и для детей-сирот, будут проиндексированы. Размер увеличения составит почти 15%, в результате средняя выплата достигнет 15,4 тысячи рублей. По данным Минтруда, индексация затронет 4,2 миллиона россиян.

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#право
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Западные фирмы начали искать способы вернуться на телеканалы РФ
«Ведомости»: Западные компании стали искать пути возвращения на телеканалы РФ
04 апреля 2025, 05:10

Фото: iStock/Choreograph

Западные компании, ранее покинувшие российский рынок, начали изучать возможность возвращения на телеканалы РФ. Они запрашивают актуальные условия размещения рекламы через Национальный рекламный альянс (НРА), сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в рекламной отрасли.
«Ряд зарубежных компаний, ранее приостановивших маркетинговую деятельность в России, действительно интересуется ценами и условиями размещений», — подтвердил представитель НРА «Ведомостям».
Аналогичную заинтересованность проявили южнокорейские компании.

Однако запросы пока носят предварительный характер, и конкретных договорённостей нет.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что уход западных компаний обернулся для них потерей $300 млрд потенциальной прибыли.
Глава РФПИ также отметил, что американский бизнес стремится занять ниши, оставленные европейскими «игроками».

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#рф
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В России собрались освободить от НДФЛ одну категорию выплат
Минфин предложил освободить от НДФЛ выплаты до ₽1 млн при рождении ребенка
04 апреля 2025, 00:08

Фото: iStock/SewcreamStudio

Минфин России разработал поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие необлагаемую налогом выплату работодателей при рождении ребенка до 1 млн рублей. Цель — улучшить благоприятные налоговые условия для семей с детьми. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.
Инициатива, выполняя поручение президента Владимира Путина, расширяет действующую норму, по которой налогом не облагается выплата до 50 тысяч рублей.

«Поправками предусматривается увеличение до 1 млн рублей на каждого ребенка не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами сумм единовременных выплат», — передает ТАСС.
Новые правила коснутся единовременной материальной помощи, предоставляемой сотрудникам в течение первого года после рождения, усыновления или установления опеки над ребенком.

Также поправки разрешат компаниям включать такие расходы в состав нереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

3 апреля сообщалось, что в Минобрнауки РТ раскрыли, как будет проходить тестирование детей мигрантов перед школой.

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