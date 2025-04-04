Tolo news: В Афганистане живёт мужчина, которому примерно 140 лет

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В Афганистане живёт мужчина, которому, вероятно, 140 лет. Об этом сообщает новостной портал Tolo news.
О своём возрасте изданию сообщил сам мужчина, его зовут Акель Назир. По словам долгожителя, ему было за 30, когда Афганистан объявил о независимости от Великобритании в 1919 году. Как рассказал сам Назир, он был во дворце с королём Амануллой, правившим страной в то время.
Пресс-секретарь губернатора провинции Хост Мустагфар Гурбаз уже заявил, что для проверки возраста мужчины будет отправлена специальная техническая группа, и если его возраст подтвердится, власти поспособствуют тому, чтобы зарегистрировать его имя в книгах рекордов как самого старого человека в мире.
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«Мне тогда было за 30, и я помню, как сказал, что британцы бежали, и встал на колени», — приводит его слова портал.Родственники долгожителя просят от властей подтвердить его возраст документами. Отмечается, что семья Назира насчитывает более 100 человек, и даже у его внуков есть внуки.
Пресс-секретарь губернатора провинции Хост Мустагфар Гурбаз уже заявил, что для проверки возраста мужчины будет отправлена специальная техническая группа, и если его возраст подтвердится, власти поспособствуют тому, чтобы зарегистрировать его имя в книгах рекордов как самого старого человека в мире.
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Анастасия Чубина