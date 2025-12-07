Достижения.рф

Трамп наградил группу Kiss и актера Сталлоне за вклад в искусство

Президент США Дональд Трамп вручил награды центра Кеннеди выдающимся деятелям искусства. Об этом пишет РИА Новости.



Среди лауреатов рок‑группа Kiss, актёры Сильвестр Сталлоне и Майкл Кроуфорд, а также певица Глория Гейнор, прославившаяся хитом I Will Survive, и кантри-исполнитель Джордж Стрейт.

Торжественная церемония награждения прошла в Овальном кабинете. В ходе мероприятия глава государства высказал сожаление о том, что в современном кинематографе наблюдается дефицит «действительно великих кинозвёзд».

Александр Огарёв

