Мошенники развели певицу Ларису Долину с помощью паспорта с фото «Человека-паука»

06 декабря 2025, 00:09

Том Холланд (Фото: Instagram* @tomholland2013)

Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые использовали фотографию актера Тома Холланда для создания поддельного паспорта. Эту информацию раскрыли в эфире программы «Пусть Говорят».