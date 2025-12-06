Мошенники развели певицу Ларису Долину с помощью паспорта с фото «Человека-паука»
Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые использовали фотографию актера Тома Холланда для создания поддельного паспорта. Эту информацию раскрыли в эфире программы «Пусть Говорят».
Напомним, что народная артистка РФ стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру и отдать преступникам вырученные за это деньги. Аферистов нашли, а квартиру суд вернул Долиной.
В итоге деньги потерял другой человек — Полина Лурье, купившая квартиру у певицы. Знаменитость после этого столкнулась с хейтом в соцсетях, а позднее пообещала вернуть Лурье все деньги.
Долина также рассказала о подробностях мошеннической схемы. Она объяснила, что ей позвонил человек, который представился сотрудником Росфинансмониторинга — неким Андреем Олеговичем Лукиным.
Он «предупредил» Долину, что ее деньги находятся под угрозой и их срочно нужно перевести на «безопасные счета».
Аферист прислал звезде фейковый паспорт — кадры можно увидеть в эфире выпуска «Пусть Говорят». Мошенник оказался наглый: в документ он вставил не «малоизвестное лицо», а изображение голливудского актера Тома Холланда.
Многие фанаты иностранного кино знают его по роли главного героя в последних фильмах про Человека-паука (супергероя от Marvel).
Долина же поверила в подлинность паспорта и доверилась злоумышленникам.
