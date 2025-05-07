В Люберцах волонтёры убрали мусор с участка у дома ветерана-фронтовика

Видео: пресс-служба администрации г.о. Люберцы
Уборку от мусора провели волонтёры округа Люберцы на территории у дома ветерана Великой Отечественной войны Ивана Георгиевича Новичихина в преддверии Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребята навели порядок во дворе дома, где живёт ветеран. Волонтёры убрали скопившийся мусор и избавили участок от сорняков», — рассказала начальник окружного управления молодёжной политики и развития добровольчества Наталья Канакова.Иван Новичихин получил повестку на войну в 17 лет. На фронт он отправился восемь месяцев спустя, был пулемётчиком, потом получил ранение, вылечился, выучился на радиста и вернулся в строй. В числе наград, полученных Иваном Новичихиным, есть медаль «За отвагу» и орден Отечественной войны I степени.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров, он включает в себя страхование их жизни и здоровья на период проведения акций, выплату грантов, помощь в организации мероприятий и обмене опытом с волонтёрами других регионов, а также консультации специалистов и информационную поддержку. Подробнее об этом — по ссылке.
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Лев Каштанов