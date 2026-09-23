«Травма на всю жизнь»: в Новосибирске оценили правила по лечению педофилов

23 сентября 2026, 14:23

В Новосибирске поддержали новые правила по лечению педофилов

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Лидер Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров поддержал новые правила Минздрава по лечению сексуальных расстройств. По его словам, эти рекомендации являются важным шагом для защиты детей.





Напомним, Минздрав России утвердил клинические рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения. В список вошли фетишизм, фетишистский трансвестизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм. Помощь в психиатрических больницах получат только те, чьи фантазии стали навязчивыми и мешают им жить.



«Это расстройства, которые нельзя игнорировать. Государство обязано уделять этому внимание с целью профилактики и защиты, а при необходимости — и наказания. Поэтому внимание Минздрава здесь важно», — сказал Майоров в разговоре с Om1 Новосибирск.