«Травма на всю жизнь»: в Новосибирске оценили правила по лечению педофилов
В Новосибирске поддержали новые правила по лечению педофилов
Лидер Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров поддержал новые правила Минздрава по лечению сексуальных расстройств. По его словам, эти рекомендации являются важным шагом для защиты детей.
Напомним, Минздрав России утвердил клинические рекомендации по расстройствам сексуального предпочтения. В список вошли фетишизм, фетишистский трансвестизм, эксгибиционизм, вуайеризм, педофилия и садомазохизм. Помощь в психиатрических больницах получат только те, чьи фантазии стали навязчивыми и мешают им жить.
«Это расстройства, которые нельзя игнорировать. Государство обязано уделять этому внимание с целью профилактики и защиты, а при необходимости — и наказания. Поэтому внимание Минздрава здесь важно», — сказал Майоров в разговоре с Om1 Новосибирск.
Он подчеркнул, что люди с неконтролируемыми девиациями являются угрозой для общества и особенно для детей, которые после встречи с такими взрослыми получают психологическую травму на всю жизнь.
По словам Майорова, подобные случаи не имеют географических границ и встречаются не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Для Новосибирской области эта повестка также является не абстрактной, а вполне конкретной.