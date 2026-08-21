Три девушки заявили в полицию на калининградского организатора вечеринок
Фотографа и организатора мероприятий Евгения Зязева, известного под псевдонимом Хром Бом, заподозрили в домогательствах к несовершеннолетним. Заявления в полицию подали три девушки, правоохранители начали проверку. Об этом сообщает «База».
По словам девушек, на вечеринках Зязева присутствовали подростки. Они утверждают, что организатор предлагал им алкоголь, после чего допускал действия интимного характера.
Собеседницы издания рассказали и об откровенных фотосессиях. Как они утверждают, мужчина снимал несовершеннолетних моделей без одежды, а затем размещал кадры в социальных сетях, не получив согласия участниц.
Одна из девушек, Алина, сообщила, что познакомилась с Зязевым в феврале 2021 года. На тот момент ей исполнилось 17 лет, а организатору — 33 года. По ее версии, он знал о возрасте знакомой, покупал ей спиртное перед съемками и позже опубликовал интимные фотографии в интернете.
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