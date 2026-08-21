Три девушки заявили в полицию на калининградского организатора вечеринок

21 августа 2026, 09:30

Фото: iStock/Dzurag

Фотографа и организатора мероприятий Евгения Зязева, известного под псевдонимом Хром Бом, заподозрили в домогательствах к несовершеннолетним. Заявления в полицию подали три девушки, правоохранители начали проверку. Об этом сообщает «База».