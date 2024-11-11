Три жителя Подмосковья стали победителями и призёрами международного хакатона

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Представители Московской области Виталий Клементьев, Иван Бутаков и Илья Гринюк стали победителями и призёрами Международного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
Масштабный международный хакатон завершился в Калининграде. Он проводился в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика». Участники искали решения десяти кейсов. По итогам соревнования 30 команд-победителей разделили призовой фонд в 10 млн. рублей.
Лидерами по регистрациям стали Москва (489 участников), Санкт-Петербург (173 участника), Калининградская, Нижегородская и Московская области (56 участников).
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«Хакатон стал площадкой для новых идей и инновационных решений. Мы рады сообщить, что на состязаниях в Калининграде 80% команд успешно дошли до финальных защит. Это подчёркивает высокий интерес к инновациям и развитию технологий, что позволяет нам с оптимизмом завершить этот сезон», – сказала на церемонии награждения руководитель отдела цифровых проектов АНО «Россия – страна возможностей» Дарья Микаелян.
Лидерами по регистрациям стали Москва (489 участников), Санкт-Петербург (173 участника), Калининградская, Нижегородская и Московская области (56 участников).
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Лора Луганская