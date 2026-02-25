Достижения.рф

В цехе по производству квашеной капусты в Талдоме нашли мигрантов-нелегалов

Полицейские провели рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства в цехе по изготовлению квашеной капусты в посёлке Вербилки Талдомского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



В производстве оказались заняты 45 приезжих из стран Средней Азии.

«У 14 мигрантов выявили нарушения, касающиеся правил пребывания на территории Российской Федерации и осуществления трудовой деятельности», — говорится в сообщении.
Каждого из нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей, всех их вышлют за пределы России.

В настоящее время полицейские работают над тем, чтобы установить и прилечь к ответственности работодателя, нанявшего нелегалов.

