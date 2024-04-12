ЦБ протянет пенсионерам «вторую руку»: юрист рассказал, спасёт ли это от мошенников

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Закрепление механизма «второй руки» для борьбы с мошенничеством в отношении пожилых граждан на законодательном уровне позволит упорядочить эту сферу. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с «Прайм». Инициативу поддержал Банк России.
Обсуждения необходимости получения согласия близкого родственника или доверенного лица на перевод средств шли давно, но вызывали много споров. Идея подвергалась критике за «нарушение прав человека» в принятии решений и ограничение операций банковской системы.
Соловьев добавил, что в последнее время злоумышленники активизировались, и их главной мишенью являются пожилые люди, которые регулярно попадаются старые и новые уловки.
Как считает эксперт, главное в обмане пенсионеров — заинтересовать и вызвать доверие, после чего жертва не может соскочить с крючка и послушно отправит мошенникам все деньги. Только второй человек в процессе взятия кредита или перевода денег может разрушить всю схему мошенников, подытожил Соловьёв.
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«Но время показало, что более эффективной защиты, чем правило «второй руки», пока еще никто не придумал», — отметил юрист.
Соловьев добавил, что в последнее время злоумышленники активизировались, и их главной мишенью являются пожилые люди, которые регулярно попадаются старые и новые уловки.
Как считает эксперт, главное в обмане пенсионеров — заинтересовать и вызвать доверие, после чего жертва не может соскочить с крючка и послушно отправит мошенникам все деньги. Только второй человек в процессе взятия кредита или перевода денег может разрушить всю схему мошенников, подытожил Соловьёв.
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Алина Юрчак