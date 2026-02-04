Достижения.рф

Школа в Красноярске уже получала предостережение за игнорирование буллинга

Фото: МАОУ СШ «Комплекс Покровский»

Красноярская школа уже получала предостережение в этом году за игнорирование случая буллинга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



В начале этого месяца региональное Министерство образования сделало замечание руководству школы. Поводом стало видео, где второклассник избивает сверстника, а педагог со стороны наблюдает за происходящим.

Ещё один резонансный инцидент произошёл в этой школе в 2022 году. Тогда в детских туалетах установили камеры видеонаблюдения. Прокуратура провела проверку, после чего оборудование демонтировали. Однако два года спустя ученики снова обнаружили камеры. Администрация учреждения заявила, что это муляж, и его убрали.

Отмечается, что в этом году школа направила 14 миллионов рублей на обеспечение безопасности. Несмотря на это, 4 февраля одна из учениц пронесла в здание горючую жидкость и молоток.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0