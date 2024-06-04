«Цена их демократии — детские жизни»: Сенатор о расследовании NYT о херсонских детях

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Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич прокомментировал расследование американского издания New York Times о якобы похищении херсонских детей. По мнению сенатора, материал в газете перевернул наизнанку западную пропаганду, демонстрируя истинную «цену их демократии». Об этом пишет РИА Новости.
До этого NYT опубликовала расследование о жизни 46 детей, которых вывезли из Херсонского дома ребёнка, обвинив РФ в их похищении.
Когда ВСУ покидали Херсон, по словам сенатора, никто не думал о детях, оставшихся в Херсонском доме ребенка. Несовершеннолетних, согласно сведениям силовых ведомств, готовили для передачи в Восточную и Западную Европу «в качестве доноров».
Ранее стало известно, что украинские войска отработали методику провокации в Херсоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Прочитал «расследование» журналистов New York Times. Сами того не ожидая, они вывернули наизнанку всю прогнившую западную — американскую пропаганду, показывая истинную «цену их демократии». Цена тому – детские жизни», — заявил Кастюкевич.
Когда ВСУ покидали Херсон, по словам сенатора, никто не думал о детях, оставшихся в Херсонском доме ребенка. Несовершеннолетних, согласно сведениям силовых ведомств, готовили для передачи в Восточную и Западную Европу «в качестве доноров».
Ранее стало известно, что украинские войска отработали методику провокации в Херсоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак